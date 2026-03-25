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Além do capacete: 7 itens de segurança essenciais para todo motoboy

Rodar protegido vai muito além do que a lei exige; conheça equipamentos que podem fazer a diferença e salvar vidas em caso de acidentes no trânsito

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
25/03/2026 19:28

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Além do capacete: 7 itens de segurança essenciais para todo motoboy
A proteção do motociclista vai além do básico, exigindo investimento em equipamentos de qualidade para a segurança diária dos motoboys. crédito: Freepik

Com a regulamentação do trabalho por aplicativo em pauta e as recentes discussões sobre o adicional de periculosidade para motoboys, a segurança desses profissionais ganhou ainda mais destaque. Embora o capacete seja o item obrigatório mais conhecido, a proteção eficaz no trânsito vai muito além e pode ser decisiva para evitar ferimentos graves em acidentes.

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Rodar diariamente pelas ruas exige uma preparação que transcende o básico. A Lei 12.009/2009 e a Resolução nº 943 do Contran, por exemplo, já tornam obrigatórios itens como o colete refletivo e a antena corta-pipa. Contudo, investir em equipamentos de qualidade não é um custo, mas uma medida essencial para preservar a integridade física em uma das profissões mais expostas a riscos. A escolha correta dos itens pode determinar o desfecho de uma queda ou colisão.

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Pensando nisso, listamos sete equipamentos que fazem toda a diferença na proteção do motociclista profissional no dia a dia.

Itens de segurança que todo motoboy deveria usar

  1. Jaqueta com proteções: uma boa jaqueta, feita com material resistente à abrasão, é fundamental. Os modelos adequados para motociclistas vêm com protetores internos nos ombros, cotovelos e costas, que ajudam a absorver o impacto e a proteger articulações vitais em uma queda.

  2. Luvas de proteção: o instinto natural em uma queda é usar as mãos para se proteger. Luvas apropriadas, com reforços na palma e nos dedos, evitam cortes, fraturas e escoriações graves. Elas também melhoram a aderência ao guidão, proporcionando mais firmeza na pilotagem.

  3. Calçado apropriado: tênis comuns ou sapatos abertos não oferecem a proteção necessária. O ideal são botas de cano curto ou médio, que firmam o tornozelo e protegem os pés de torções e impactos. Solados antiderrapantes também garantem mais segurança na hora de apoiar os pés no chão. Embora botas específicas não sejam obrigatórias por lei, são altamente recomendadas para a proteção dos pés e tornozelos.

  4. Protetor de coluna: muitas jaquetas já vêm com um protetor simples, mas investir em um modelo individual, usado sob a roupa, oferece um nível de segurança muito maior. Esse equipamento, altamente recomendado apesar de não ser exigido por lei, é projetado para distribuir a força de um impacto nas costas, protegendo a medula espinhal.

  5. Calça com tecido resistente: o jeans comum não resiste à abrasão do asfalto em uma queda. Existem calças específicas para motociclistas, muitas vezes reforçadas com tecidos como Kevlar ou Cordura em áreas críticas como joelhos e quadril, que evitam ferimentos sérios na pele. Assim como as botas, não são obrigatórias, mas representam uma camada crucial de proteção.

  6. Faixas ou colete refletivo: item obrigatório para profissionais conforme a Resolução nº 943 do Contran, ser visto é tão importante quanto se proteger. Usar o colete refletivo sobre a jaqueta, especialmente à noite, sob chuva ou neblina, aumenta drasticamente a visibilidade do motoboy para outros motoristas, ajudando a prevenir colisões.

  7. Antena corta-pipa: um item simples, de baixo custo e também obrigatório por lei, que salva vidas. Instalada no guidão da moto, a antena impede que linhas de pipa, muitas vezes com cerol, atinjam o pescoço e o capacete do piloto, evitando acidentes que podem ser fatais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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