PE decreta situação de emergência após fortes chuvas que deixaram 6 mortos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), declarou neste sábado (2) a situação de emergência no estado, após as fortes chuvas que atingem a região desde ontem e que já deixaram pelo menos seis mortos.

O anúncio foi feito pela governadora em entrevista a jornalistas. "O estado está decretando a situação de emergência para poder, feito o relatório de danos, a gente fazer (como já estamos fazendo) que é apoiar os municípios para o restabelecimento da normalidade", disse ela.

"Acabamos agora uma reunião online com prefeitos das cidades atingidas pelas chuvas. E também contamos com a presença da Defesa Civil Nacional e de todo o corpo dos Secretários do Estado para que possamos trabalhar o passo seguinte", disse Raquel Lyra, governadora de Pernambuco.

Raquel destacou as próximas ações que devem ser feitas pelo governo. "Primeiro, [a preocupação] era o resgate e o salvamento das pessoas que estavam sendo afetadas pelas chuvas. Agora é a ajuda humanitária acontecendo. Distribuição de mantimentos, colchões, a abertura de escolas para colocar os desabrigados. E decretação de situação de emergência."





Governadora disse que irá buscar ajuda do governo federal. "Com o decreto podendo ser validado pela Defesa Civil Nacional, [vamos] buscar dinheiro também que nos apoie na reconstrução de equipamentos públicos."

Situação caótica no Estado

Em Pernambuco, seis pessoas morreram, vítimas de dois deslizamentos diferentes e de afogamento. O primeiro deles foi no Alto da Bondade, em Olinda, que matou uma mulher de 21 anos e a filha dela, de seis meses. O segundo foi em Dois Unidos, na zona norte do Recife, que matou uma mulher de 24 anos, o filho dela, de seis anos, e a filha, de um ano e meio.

A última vítima registrada foi a criança de um ano e meio, que estava internada no Hospital da Restauração e morreu na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Pernambuco em um boletim divulgado hoje.

O corpo de um homem que foi arrastado para um rio na cidade de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, na noite de ontem foi encontrado hoje, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima, 34, foi achada no Córrego do Azedinho, e a morte foi considerada relacionada à chuva pelas autoridades.

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Ao menos cinco pessoas feridas seguem internadas em hospitais, segundo o governo de Pernambuco. São elas: um homem, 63, uma mulher, 73, duas crianças e uma pessoa que não teve a idade divulgada e está na UPA de Nova Descoberta.