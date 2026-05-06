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HOMENAGEM

Tartarugas-cabeçudas são batizadas de Anitta e Shakira por pesquisadores

Espécie costuma viver em mar aberto, mas frequência na baía tem chamado atenção. Projeto Aruanã atua há mais de uma década em parceria com pescadores locais

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
06/05/2026 11:09

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Pesquisadores homenagearam Anitta e Shakira em nova descoberta de tartarugas-cabeçudas
Pesquisadores homenagearam Anitta e Shakira em nova descoberta de tartarugas-cabeçudas crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último sábado (2/5), duas tartarugas-cabeçudas - espécie ameaçada de extinção - foram encontradas por pesquisadores no Rio de Janeiro. Entre elas, pela primeira vez, uma fêmea adulta, de cerca de 25 anos e 108 kg, batizada de Anitta.

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Uma jovem de aproximadamente 15 a 20 anos e 73,9 kg estava junto e foi chamada de Shakira. Os animais foram identificados por equipes do Projeto Aruanã, que atua há mais de uma década na conservação de tartarugas marinhas na baía, em parceria com pescadores locais.

 

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Os nomes fazem referência ao show da cantora colombiana em Copacabana, realizado no mesmo dia e com participação da artista brasileira. Um terceiro animal chegou a ser avistado, mas escapou antes de ser marcado.

Outras cinco tartarugas-cabeçudas foram registradas na mesma área, sendo quatro marcadas. Embora a espécie não seja incomum no litoral brasileiro, a frequência crescente na baía chama a atenção, especialmente porque esses animais costumam viver em mar aberto.

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A principal hipótese inicial era a busca por alimento, já que a região é rica em camarões. No entanto, o registro de uma fêmea adulta levou os pesquisadores a reconsiderar essa explicação.

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