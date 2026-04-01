Animais
Mesmo com menor litoral do país, Piauí é destino favorito de tartarugas marinhas
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Embora tenha apenas 66 km, espremido entre duas áreas muito badaladas para o turismo (os famosos Lençóis, uma área de dunas no Maranhão, e a Praia de Jericoacoara, no Ceará), o Piauí atrai uma multidão de tartarugas gêmeas que chegam para a desova. Foto: Reprodução Tv Globo
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A tartaruga-oliva é uma das menores espécies de tartaruga-marinha. Tem cerca de 60 centímetros de comprimento e pesa menos de 50 quilos. Seu nome se deve à cor de azeitona da sua carapaça em forma de coração. Foto: Thierry Caro wikimedia commons
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As tartarugas montam seus ninhos e colocam os ovos na areia. As tartaruguinhas nascem entre setembro e março para deleite de pessoas que acompanham esse espetáculo. Foto: domínio público
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Alguns ninhos acabam ficando perto de bares montados na areia e bastante movimentados. Por isso, um isolamento é feito para a proteção dos ovos até o nascimento dos filhotes. Foto: Reprodução Tv Globo
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São espécies que migram de longe para desovar em municípios costeiros do Piauí. Elas chegam de locais frios e distantes em busca de praias tropicais. E formam ninhos na areia. Foto: Reprodução Tv Globo
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As praias piauienses estão na rota das tartarugas, que todos os anos proporcionam um espetáculo da Natureza aos banhistas e comerciantes da região. Foto: Reprodução Tv Globo
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Uma das cidades costeiras mais procuradas no Piauí é Luís Correia, de 30 mil habitantes. Suas praias recebem muitos turistas e, nos meses de dezembro e janeiro, se tornam berçário de tartaruguinhas. Foto: Moacir Ximenes - wikimedia commons
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As praias mais movimentadas de Luís Correia são Atalaia e Coqueiro. Mas o município também tem as praias Peito de Mola, Itaqui, Arrombado, Carnaubinha, Maramar e Macapá. Foto: Willame carvalho e silva wikimedia commons
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Quando as tartarugas nascem, elas vão percorrendo a areia em direção ao mar. Um movimento que atrai o olhar pela singeleza e que encanta os visitantes. Foto: Reprodução Tv Globo
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Mas há um problema. É que, além de caminhar e se banhar, turistas usam carros e motos para se divertir na faixa de areia das praias. E ocorrem casos de atropelamento das tartaruguinhas. Foto: Reprodução Tv Globo
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Pesquisadores do Instituto Tartaruga do Delta costumam visitar o local para monitorar os ninhos, acompanhar a eclosão dos ovos e tentar evitar acidentes na caminhada das tartarugas até a água. Foto: Reprodução Tv Globo
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A prefeitura de Luís Correia informou que uma portaria municipal proíbe o trânsito de veículos na praia e que existe fiscalização, com ajuda do ICMBio e da Polícia Militar. Mas, ainda assim, pessoas aproveitam os períodos sem fiscais para burlar as normas. Foto: Reprodução Tv Globo
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O Instituto Tartaruga do Delta destaca que, entre as espécies no local, a tartaruga-de-couro também vem ao Brasil, mais especificamente ao Piauí, para a desova. E ela é uma espécie sob risco de extinção. Foto: Domínio público
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