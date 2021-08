Tartaruga-gigante de 1,25m e 225kg é encontrada em praia de Santa Catarina

(foto: Univali/ reprodução)

Uma tartaruga-de-couro, também conhecida como tartaruga-gigante, espécie considerada rara, foi encontrada encalhada na praia do Perequê, em Porto Belo, litoral norte de Santa Catarina, na última quinta-feira (19/8). De acordo com Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, esta é a sétima da espécie encontrada no trecho em seis anos.