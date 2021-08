Bebê se afoga e tem parada cardíaca, mas é salvo por bombeiros

Uma criança de 2 anos se afogou e entrou em parada cardiorrespiratória neste domingo (29/8) no Distrito Federal. O bebê foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e Samu, que conseguiram reverter a situação. Após os primeiros-socorros, ele foi levado ao Hospital de Base.

Segundo os militares, o caso ocorreu por volta das 12h13. Nesse horário, um veículo chegou ao Grupamento de Bombeiros do Paranoá. Os ocupantes do carro, pai e mãe da criança, saíram do carro pedindo ajuda à criança. De acordo com os parentes, a criança foi encontrada submersa na piscina.