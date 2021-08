Bandidos atacam bancos e fazem moradores reféns em Araçatuba

Reféns foram amarrados no capô e no teto de um carro pelos criminosos (foto: Reprodução da internet/Twitter)







Moradores de Araçatuba, município no Noroeste do estado de São Paulo, viveram momentos de pânico por conta de um ataque de criminosos três agências bancárias na madrugada desta segunda-feira (30/8). De acordo com a Polícia Militar (PM), pelo menos três pessoas morreram.









Vídeo exclusivo do momento que entraram na agência do Banco do Brasil no centro de Araçatuba #ARACATUBA pic.twitter.com/SU42yJl7Ol %u2014 Pituguinha (@mfviana) August 30, 2021

O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), afirmou em entrevista à TV Globo que comunicou o assalto ao governador João Doria (PSDB) durante a madrugada e a cidade recebeu reforço de segurança de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Borges recomendou que a população aguarde em casa enquanto o trabalho da polícia é feito, e acrescentou que os criminosos podem ter esparramado artefatos explosivos nas vias enquanto fugiam. "Eles colocaram barricadas nas rodovias principais, atearam fogo em carros e caminhões", disse.





A Polícia Militar também orientou que a população local não saia de casa. Segundo a força, pelo menos dez carros foram utilizados na ação. Ainda de acordo com a PM, algumas entradas da cidade foram fechadas pela quadrilha para evitar que reforços policiais cheguem ao local. O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de São José do Rio Preto, cidade a 151 km de Araçatuba, foi uma das unidades acionadas para auxiliar no caso.