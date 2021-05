Cinco suspeitos de assalto a banco morrem em troca de tiros em Goiás

(foto: Rotam/Divulgação) estourou uma agência do Banco do Brasil em Corumbá de Goiás na madrugada desta segunda-feira (10/5). Após a ação, o grupo fugiu, mas foi interceptado pela equipe das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na saída da cidade. Com a perseguição, os suspeitos entraram em uma estrada vicinal e depois saíram do carro para tentar fugir a pé. Durante a fuga, houve trocas de tiros e cinco deles morreram. Um grupo armadouma agência do Banco do Brasil em Corumbá de Goiás na madrugada desta segunda-feira (10/5). Após a ação, o grupo, mas foipela equipe das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na saída da cidade. Com a, os suspeitos entraram em uma estrada vicinal e depois saíram do carro para tentar fugir a pé. Durante a fuga, houve trocas de tiros edeles









Segundo o relato dos agentes, o grupo começou a ação por volta das 4h, mas o caixa eletrônico explodido não tinha dinheiro. Os policiais, informados pelo serviço de inteligência, foram para a GO-2020, saída da cidade. No local, viram um carro em alta velocidade que não atendeu às ordens de paradas.

A equipe Rotam seguiu o veículo por uma estrada vicinal até o momento em que os suspeitos desceram do carro e começaram a atirar para tentar fugir. Nenhum agente ficou ferido, mas 5 suspeitos foram mortos durante o confronto





No momento, as investigações estão em andamento, mas segundo a polícia, um sexto integrante do grupo está foragido.