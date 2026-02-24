Galápagos reintroduz tartarugas-gigantes após 150 anos de ausência
Esta é a primeira etapa de um plano que pretende introduzir 700 animais. Eles possuem de 40% a 80% de material genético da Chelonoidis niger, linhagem desaparecida no século 19.Foto: Reprodução de vídeo/SBS News
Criadas no Parque Nacional de Galápagos, passaram por quarentena e foram identificadas com chips. De acordo com a National Geographic, o arquipélago abriga 13 espécies vivas, algumas com mais de 250 quilos e longevidade: até 175 anos.Foto: Reprodução de vídeo/SBS News
O naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin, morto em 1882, deixou, entre outros registros, o seu trabalho em Galápagos. Ali, ele confirmou que as espécies variam conforme peculiaridades em sua adaptação às necessidades.Foto: Wikilmages pixabay
O livro “A Origem das Espécies”, de 1859, causou perplexidade na sociedade e na própria comunidade científica da época. Aos poucos, entre as décadas de 1930 e 1950, houve consenso sobre a seleção natural como mecanismo básico da evolução.Foto: Divulgação Amazon
Um dos símbolos dessa descoberta foram os tentilhões. Darwin observou que eles variavam entre si de ilha para ilha. Isso teve tamanha repercussão que os historiadores passaram a chamar “Os tentilhões de Darwin”.Foto: MichaelMaggs
Darwin percebeu que, embora todos fossem tentilhões, os que comiam insetos tinham bico fino; já os que se alimentavam de sementes tinha bico largo e duro. Darwin mostrou as adaptações de diversos animais ao seu ambiente e ao seu estilo de sobrevivência.Foto: Imagem de Anne and Saturnino Miranda por Pixabay
Conheça esse paraíso natural que abrigou o grande naturalista durante cinco anos, entrando para a história como um divisor de águas na ciência. Até hoje, Galápagos carrega essa fama de inspiração para o autor da Teoria da Evolução.Foto: ILVDD pixabay
Há 192 anos, o Equador anexou as Ilhas Galápagos como território do país. O arquipélago passou a ser uma das 24 províncias equatorianas. Isso ocorreu em 12 de fevereiro de 1832 (coincidentemente, Darwin nasceu em 12/2 também, mas em 1809).Foto: pen ash pixabay
Chamadas oficialmente de Arquipélago de Colón, as ilhas Galápagos ficam no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 km da costa da América do Sul.Foto: Gonzo1887 pixabay
O arquipélago tem dezenas de ilhas e rochedos de origem vulcânica. E, a princípio, foi essa atividade dos vulcões que atraiu Charles Darwin à região. Mas ele acabou encontrando uma fauna diversificada que prendeu sua atenção.Foto: pantxorama FlickR creative commons
As Ilhas Galápagos, inclusive, são o habitat de várias espécies endêmicas (que só existem em certa região). E esses animais, muitas vezes, têm características únicas! Para terminar a galeria, conheça alguns dos mais curiosos.Foto: BGdesign pixabay
Tartaruga-gigante das Galápagos – É a maior espécie de tartaruga no planeta e o 10º réptil mais pesado do mundo. Pode chegar a 400 kg, com 1,80m de comprimento. E é um dos vertebrados que vivem por mais tempo, como citado mais cedo.Foto: IGNARTONOSBG PIXABAY
Iguana marinha das Galápagos – Único lagarto do mundo com hábitos marinhos. Vive em áreas rochosas de beira-mar e come algas. Pode passar até uma hora debaixo da água.Foto: Wragge wikimedia commons
Pinguim das Galápagos – Única espécie de pinguins encontrada no hemisfério norte. Tem 50 cm de altura e 2 kg, em média. Suas asas medem 23 cm e seu corpo é branco e preto com nuances azuladas. Fazem ninhos nas cavidades das rochas.Foto: peterstuartmill pixabay
Leão-marinho das Galápagos – Também chamado de lobo marinho, faz a reprodução em local rochoso ou arenoso. Tem apenas um filhote por ano e não migra. Alimenta-se à noite, quando as presas se aproximam da superfície do mar.Foto: sebastian_photos pixabay
Cormorão das Galápagos – A espécie nativa das Galápagos é o único cormorão que não voa. Os músculos de voo são atrofiados. Esse cormorão é excelente nadador e busca suas presas no mar: peixes e enguias.Foto: Sharp Photography creative commons
E aqui está o singularíssimo atobá de patas azuis, que tem nas patas o grande afrodisíaco. Quando mais forte o azul, mais facilmente o macho atrai a fêmea. E ele até “dança” no ritual.Foto: hbieser pixabay