Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Galápagos reintroduz tartarugas-gigantes após 150 anos de ausência

RF
Redação Flipar
  • <p>Esta é a primeira etapa de um plano que pretende introduzir 700 animais. Eles possuem de 40% a 80% de material genético da Chelonoidis niger, linhagem desaparecida no século 19.</p>

    Esta é a primeira etapa de um plano que pretende introduzir 700 animais. Eles possuem de 40% a 80% de material genético da Chelonoidis niger, linhagem desaparecida no século 19.

     Foto: Reprodução de vídeo/SBS News
  • <p>Criadas no Parque Nacional de Galápagos, passaram por quarentena e foram identificadas com chips. De acordo com a National Geographic, o arquipélago abriga 13 espécies vivas, algumas com mais de 250 quilos e longevidade: até 175 anos.</p>

    Criadas no Parque Nacional de Galápagos, passaram por quarentena e foram identificadas com chips. De acordo com a National Geographic, o arquipélago abriga 13 espécies vivas, algumas com mais de 250 quilos e longevidade: até 175 anos.

     Foto: Reprodução de vídeo/SBS News
  • <p>O naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin, morto em 1882, deixou, entre outros registros, o seu trabalho em Galápagos. Ali, ele confirmou que as espécies variam conforme peculiaridades em sua adaptação às necessidades.</p>

    O naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin, morto em 1882, deixou, entre outros registros, o seu trabalho em Galápagos. Ali, ele confirmou que as espécies variam conforme peculiaridades em sua adaptação às necessidades.

     Foto: Wikilmages pixabay
  • <p>O livro “A Origem das Espécies”, de 1859, causou perplexidade na sociedade e na própria comunidade científica da época. Aos poucos, entre as décadas de 1930 e 1950, houve consenso sobre a seleção natural como mecanismo básico da evolução.</p>

    O livro “A Origem das Espécies”, de 1859, causou perplexidade na sociedade e na própria comunidade científica da época. Aos poucos, entre as décadas de 1930 e 1950, houve consenso sobre a seleção natural como mecanismo básico da evolução.

     Foto: Divulgação Amazon
  • <p>Um dos símbolos dessa descoberta foram os tentilhões. Darwin observou que eles variavam entre si de ilha para ilha. Isso teve tamanha repercussão que os historiadores passaram a chamar “Os tentilhões de Darwin”.</p>

    Um dos símbolos dessa descoberta foram os tentilhões. Darwin observou que eles variavam entre si de ilha para ilha. Isso teve tamanha repercussão que os historiadores passaram a chamar “Os tentilhões de Darwin”.

     Foto: MichaelMaggs
  • <p>Darwin percebeu que, embora todos fossem tentilhões, os que comiam insetos tinham bico fino; já os que se alimentavam de sementes tinha bico largo e duro. Darwin mostrou as adaptações de diversos animais ao seu ambiente e ao seu estilo de sobrevivência.</p>

    Darwin percebeu que, embora todos fossem tentilhões, os que comiam insetos tinham bico fino; já os que se alimentavam de sementes tinha bico largo e duro. Darwin mostrou as adaptações de diversos animais ao seu ambiente e ao seu estilo de sobrevivência.

     Foto: Imagem de Anne and Saturnino Miranda por Pixabay
  • <p>Conheça esse paraíso natural que abrigou o grande naturalista durante cinco anos, entrando para a história como um divisor de águas na ciência. Até hoje, Galápagos carrega essa fama de inspiração para o autor da Teoria da Evolução.</p>

    Conheça esse paraíso natural que abrigou o grande naturalista durante cinco anos, entrando para a história como um divisor de águas na ciência. Até hoje, Galápagos carrega essa fama de inspiração para o autor da Teoria da Evolução.

     Foto: ILVDD pixabay
  • <p>Há 192 anos, o Equador anexou as Ilhas Galápagos como território do país. O arquipélago passou a ser uma das 24 províncias equatorianas. Isso ocorreu em 12 de fevereiro de 1832 (coincidentemente, Darwin nasceu em 12/2 também, mas em 1809).</p>

    Há 192 anos, o Equador anexou as Ilhas Galápagos como território do país. O arquipélago passou a ser uma das 24 províncias equatorianas. Isso ocorreu em 12 de fevereiro de 1832 (coincidentemente, Darwin nasceu em 12/2 também, mas em 1809).

     Foto: pen ash pixabay
  • <p>Chamadas oficialmente de Arquipélago de Colón, as ilhas Galápagos ficam no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 km da costa da América do Sul.</p>

    Chamadas oficialmente de Arquipélago de Colón, as ilhas Galápagos ficam no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 km da costa da América do Sul.

     Foto: Gonzo1887 pixabay
  • <p>O arquipélago tem dezenas de ilhas e rochedos de origem vulcânica. E, a princípio, foi essa atividade dos vulcões que atraiu Charles Darwin à região. Mas ele acabou encontrando uma fauna diversificada que prendeu sua atenção.</p>

    O arquipélago tem dezenas de ilhas e rochedos de origem vulcânica. E, a princípio, foi essa atividade dos vulcões que atraiu Charles Darwin à região. Mas ele acabou encontrando uma fauna diversificada que prendeu sua atenção.

     Foto: pantxorama FlickR creative commons
  • <p>As Ilhas Galápagos, inclusive, são o habitat de várias espécies endêmicas (que só existem em certa região). E esses animais, muitas vezes, têm características únicas! Para terminar a galeria, conheça alguns dos mais curiosos.</p>

    As Ilhas Galápagos, inclusive, são o habitat de várias espécies endêmicas (que só existem em certa região). E esses animais, muitas vezes, têm características únicas! Para terminar a galeria, conheça alguns dos mais curiosos.

     Foto: BGdesign pixabay
  • <p>Tartaruga-gigante das Galápagos – É a maior espécie de tartaruga no planeta e o 10º réptil mais pesado do mundo. Pode chegar a 400 kg, com 1,80m de comprimento. E é um dos vertebrados que vivem por mais tempo, como citado mais cedo.</p>

    Tartaruga-gigante das Galápagos – É a maior espécie de tartaruga no planeta e o 10º réptil mais pesado do mundo. Pode chegar a 400 kg, com 1,80m de comprimento. E é um dos vertebrados que vivem por mais tempo, como citado mais cedo.

     Foto: IGNARTONOSBG PIXABAY
  • <p>Iguana marinha das Galápagos – Único lagarto do mundo com hábitos marinhos. Vive em áreas rochosas de beira-mar e come algas. Pode passar até uma hora debaixo da água.</p>

    Iguana marinha das Galápagos – Único lagarto do mundo com hábitos marinhos. Vive em áreas rochosas de beira-mar e come algas. Pode passar até uma hora debaixo da água.

     Foto: Wragge wikimedia commons
  • <p>Pinguim das Galápagos – Única espécie de pinguins encontrada no hemisfério norte. Tem 50 cm de altura e 2 kg, em média. Suas asas medem 23 cm e seu corpo é branco e preto com nuances azuladas. Fazem ninhos nas cavidades das rochas.</p>

    Pinguim das Galápagos – Única espécie de pinguins encontrada no hemisfério norte. Tem 50 cm de altura e 2 kg, em média. Suas asas medem 23 cm e seu corpo é branco e preto com nuances azuladas. Fazem ninhos nas cavidades das rochas.

     Foto: peterstuartmill pixabay
  • <p>Leão-marinho das Galápagos – Também chamado de lobo marinho, faz a reprodução em local rochoso ou arenoso. Tem apenas um filhote por ano e não migra. Alimenta-se à noite, quando as presas se aproximam da superfície do mar.</p>

    Leão-marinho das Galápagos – Também chamado de lobo marinho, faz a reprodução em local rochoso ou arenoso. Tem apenas um filhote por ano e não migra. Alimenta-se à noite, quando as presas se aproximam da superfície do mar.

     Foto: sebastian_photos pixabay
  • <p>Cormorão das Galápagos – A espécie nativa das Galápagos é o único cormorão que não voa. Os músculos de voo são atrofiados. Esse cormorão é excelente nadador e busca suas presas no mar: peixes e enguias.</p>

    Cormorão das Galápagos – A espécie nativa das Galápagos é o único cormorão que não voa. Os músculos de voo são atrofiados. Esse cormorão é excelente nadador e busca suas presas no mar: peixes e enguias.

     Foto: Sharp Photography creative commons
  • <p>E aqui está o singularíssimo atobá de patas azuis, que tem nas patas o grande afrodisíaco. Quando mais forte o azul, mais facilmente o macho atrai a fêmea. E ele até “dança” no ritual.</p>

    E aqui está o singularíssimo atobá de patas azuis, que tem nas patas o grande afrodisíaco. Quando mais forte o azul, mais facilmente o macho atrai a fêmea. E ele até “dança” no ritual.

     Foto: hbieser pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay