Tartarugas soviéticas fizeram história ao viajar até a Lua e voltar
A espaçonave também transportava moscas das frutas, vermes, plantas e um manequim com sensores de radiação. Segundo o livro Exploração Lunar Soviética e Russa, de Brian Harvey, a missão enfrentou problemas técnicos durante o trajeto.Foto: Divulgação/NASA
No entanto, conseguiu completar a órbita lunar e retornar à Terra. A cápsula pousou no Oceano Índico, e as tartarugas sobreviveram, embora estivessem debilitadas e tivessem perdido peso após a longa jornada.Foto: Divulgação/NASA
Um estudo recente da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, revelou, aliás, que répteis podem apresentar estados de humor duradouros, assim como mamíferos e aves. Entre esses animais, estão as tartarugas-de-pés-vermelhos (Chelonoidis carbonaria).Foto: Freepik/wirestock
Assim, a pesquisa, publicada na revista científica Animal Cognition, analisou o comportamento de 15 dessas tartarugas por meio de testes com viés cognitivo, que tinham o objetivo de investigar se esses animais podem ter estados emocionais persistentes.Foto: Pixabay/ivabalk
Os resultados mostraram que animais mantidos em ambientes enriquecidos tendem a responder de forma mais otimista, com humor positivo. Eles também demonstraram menor ansiedade diante de objetos novos, o que reforça a ideia sobre humor e comportamento.Foto: Pixabay/Pexels
Assim, muda-se a perspectiva sobre esses animais, pois as tartarugas são descendentes de linhagens bem diferentes de aves e mamíferos. Os estados emocionais, então, podem ser mais comuns entre os animais do que se pensava.Foto: Pixabay/Chikilino
Muitas pessoas confundem os répteis: tartarugas, jabutis e cágados, porque todos têm casco e se locomovem devagar. No entanto, eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem Testudines. Suas principais diferenças estão no habitat, na alimentação e na forma do casco.Foto: Montagem mom imagens Joakim Moebach e Chico Barror Por Pixabay e Flickr Andréia Sarnadinha
As tartarugas vivem na água salgada, têm patas em forma de nadadeiras e raramente saem para terra firme. Já os jabutis são terrestres, têm casco alto e patas grossas adaptadas para andar no solo. Os cágados, por sua vez, vivem em água doce, têm casco achatado e patas com membranas para nadar.Foto: Imagem de Kanenori por Pixabay; Flickr Paula Luiza e Reprodução do Youtube
Todos são répteis, possuem casco para proteção e respiram por pulmões. São animais de sangue frio, ou seja, com temperatura corporal que depende do ambiente. Além disso, sua reprodução é ovípara, botando ovos em buracos na terra ou areia.Foto: Reprodução do Youtube
As tartarugas terrestres pertencem a diferentes gêneros, como Terrapene e Cuora, sendo encontradas na América do Norte, Ásia e algumas ilhas tropicais. Elas, portanto, vivem em florestas, campos e regiões úmidas, mas não são totalmente aquáticas.Foto: Orchi /Wikimédia Commons
Algumas espécies, como a tartaruga-de-caixa, são criadas como pets em alguns países, exigindo terrários com solo adequado e alta umidade.Foto: Flickr Elsie Gaertner
Possuem casco arredondado e articulado, permitindo que se fechem para proteção. São onívoras, comendo frutas, folhas, insetos e pequenos vertebrados. Botam ovos em buracos na terra, que levam cerca de 70 a 90 dias para eclodir. Podem viver entre 30 e 100 anos.Foto: Reprodução do Youtube Canal Poppylearn
Os jabutis pertencem ao gênero Chelonoidis e são nativos da América do Sul, especialmente Brasil, Bolívia, Colômbia e Venezuela.Foto: - Ltshears (Trisha M Shears) /WWikimédia Commons
Vivem em florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, onde encontram abrigo entre troncos e vegetação. São permitidos como pets no Brasil, mas precisam de autorização do IBAMA e de um ambiente espaçoso para se locomover.Foto: Reprodução de vídeo Programa Últimos Refúgios
Possuem casco alto e resistente, patas grossas adaptadas para o solo e se alimentam de frutas, folhas, flores e pequenos insetos. Colocam de 4 a 8 ovos por ninhada. Podem viver entre 50 e 80 anos, com casos de exemplares centenários.Foto: Imagem de Rocheli Tugera por Pixabay
Os cágados, por sua vez, pertencem à família Chelidae, com espécies como Phrynops geoffroanus, comuns na América do Sul e Central.Foto: João Manuel Lemos Lima/Wikimédia Commons
Vivem em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, saindo ocasionalmente para terra firme. Algumas espécies podem ser criadas como pets, desde que tenham aquaterrários adequados, com água limpa e local seco para descanso.Foto: Flickr Flávio Cruvinel
Têm casco achatado, pescoço longo e patas com membranas para nadar. São onívoros, consumindo peixes, moluscos, insetos e vegetação aquática. Botam ovos em terra firme. Sua expectativa de vida varia entre 30 e 60 anos.Foto: Flickr Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica