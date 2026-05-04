Vídeo: policias invadem depósito, agridem funcionários e levam veículo

Agentes invadiram na madrugada deste domingo (3/5) o pátio municipal da Prefeitura do Rio, no Andaraí, para retirar à força um veículo que havia sido rebocado durante as operações de trânsito realizadas em torno do show da Shakira, em Copacabana, na noite de sábado (2).

O carro levado, um Nissan Versa prata, foi identificado posteriormente como uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Sua retirada, porém, não seguiu nenhum procedimento legal.

Fuzil apontado para funcionários municipais

Para recuperar o veículo, os policiais chegaram ao local em uma viatura caracterizada da corporação e apontaram um fuzil diretamente para o rosto de servidores municipais que estavam de plantão no pátio, que funciona 24 horas.

Ao deixar o depósito, os agentes usaram a própria viatura para derrubar o portão da unidade, que foi deixado caído no chão. Durante a ação, o carro também foi lançado contra servidores que tentaram impedir a retirada irregular do veículo. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), os funcionários chegaram a ser agredidos após explicarem aos policiais quais eram os trâmites legais para retirada do veículo.

Corregedoria abre apuração disciplinar

Em nota ao Bom Dia Rio, a Seop disse que "se solidariza com os servidores e lamenta a truculência da ação", informando que o caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Civil como transgressão disciplinar.

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A Polícia Civil confirmou que a Corregedoria-Geral (CGPOL) está apurando as condutas dos agentes envolvidos. Em nota, a corporação afirmou "não compactuar com nenhum tipo de desvio de conduta", reiterando seu "compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade."