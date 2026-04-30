Grávida e marido são mortos a tiros no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ – Um casal morreu na tarde dessa quarta-feira (29/4), na Região do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ser baleado supostamente durante um confronto entre grupos criminosos rivais.

Igor Dante Santos morreu no local e Ariane Anselmo Cortes chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ela estava grávida e o bebê também morreu. O casal tinha um filho pequeno, que não estava no local.

O caso ocorreu em uma área comercial na avenida Canal da Taxa e foi atendido por policiais do 31ºBPM (Batalhão da Polícia Militar). Segundo amigos das vítimas, o casal estava no local para fazer compras para o chá revelação do sexo do bebê, marcado para domingo (3/5).

Igor trabalhava na área de comércio virtual e Ariane era biomédica. Há duas semanas ela publicou nas redes sociais um vídeo em que revela a gravidez. Em uma praia, ao lado do marido e do filho, celebrou: "De dois corações um só se fez. Éramos três e de repente viramos quatro".

Segundo testemunhas, os tiros que atingiram o casal foram disparados por ocupantes de uma moto vermelha. Os atiradores fugiram em seguida.

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O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital fluminense.