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CARRO ABORDADO

Deputado federal diz ter sofrido ataque a tiros na madrugada no Rio

Parlamentar Max Lemos retornava de compromisso quando carro foi alvejado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro

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GF
Gabriel Ferreira
GF
Gabriel Ferreira
Repórter
03/05/2026 10:51

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Deputado Max Lemos relata ataque a tiros na madrugada em Duque de Caxias
Mesmo sob ataque, o motorista de Max Lemos conseguiu retomar o controle da direção e deixar o local crédito: Tupi

O deputado federal Max Lemos, do União Brasil, afirmou ter sido alvo de um ataque a tiros na madrugada de sexta-feira, na BR-116, na altura de Imbariê, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.  

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O caso aconteceu por volta das 3h40, quando o parlamentar retornava de um compromisso em Miracema, no Noroeste Fluminense, com destino ao Rio. De acordo com o relato, o carro em que ele estava foi abordado por, pelo menos, dois criminosos armados em outro veículo.

Os suspeitos teriam emparelhado com o automóvel e tentado fechá-lo. Para evitar a abordagem, o motorista realizou uma manobra evasiva, mas houve colisão entre os veículos.

Ainda segundo o parlamentar, os criminosos efetuaram disparos contra o carro, sendo que ao menos dois tiros atingiram o veículo. Mesmo sob ataque, o motorista conseguiu retomar o controle da direção e deixar o local.

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O deputado registrou a ocorrência na Delegacia de Imbariê, em Duque de Caxias.

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