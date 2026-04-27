Caso Anita Harley: ex-curador tem direito de resposta no 'Fantástico'; veja

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O programa “Fantástico”, da TV Globo, exibiu neste domingo (26/4) um direito de resposta de quase seis minutos do advogado Guilherme Sant’Anna, um dos curadores nomeados pela Justiça no caso da empresária Anita Harley, herdeira e principal acionista das Casas Pernambucanas. A exibição respondeu a uma reportagem do próprio “Fantástico” de julho de 2022, que abordava a disputa judicial envolvendo a saúde e o patrimônio bilionário de Anita. A empresária está em coma desde novembro de 2016, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

5 MINUTOS E 41 SEGUNDOS

O tempo do direito de resposta do curador da fortuna de Anita Harley no Fantástico. #Fantástico pic.twitter.com/pQzjCBTuRR — Luiz Ricardo (@excentricko) April 27, 2026

Na reportagem, era mencionado que Guilherme Sant’Anna era alvo de uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por não atuar visando o bem-estar de Anita e por demonstra “estranho alinhamento” com Sônia Soares, a Suzuki, mãe biológica do filho socioafetivo da empresária e que luta na Justiça pelo reconhecimento de união estável com a empresária.

O direito de resposta foi concedido após ação judicial movida com base na Lei nº 13.188/2015, que regula esse tipo de mecanismo no Brasil. “A reclamação no Conselho Nacional de Justiça mencionada pelo ‘Fantástico’ em 3 de julho de 2022 não se voltou contra mim, que jamais recebi intimação a respeito”, disse Sant’Anna no texto lido pelos apresentadores Poliana Abritta e Paulo Renato.

Sant’Anna também afirmou que sempre atuou em respaldo da Justiça. “As incontáveis ações e medidas que tomei em favor de Anita constam do processo de interdição, sendo conhecidas e aprovadas pelo Ministério Público e pelo juiz do caso”, apontou.

Durante a exibição, foi destacada ainda uma manifestação de um diretor-gerente da empresa sediada no Recife que controla a participação societária de Anita Harley nas Casas Pernambucanas, que não teve a identidade revelada. “Faço questão de atestar o comprometimento do Dr. Guilherme com o melhor interesse da senhora Anita, sua honestidade, lisura e preocupação em conduzir seus interesses de maneira proba e transparente”, destacou também em manifestação lida pelos jornalistas.

O curador também rebateu suspeitas de proximidade indevida com Suzuki. “Jamais favoreci a uma ou outra parte”, afirmou, explicando que os encontros com Sônia ocorreram três vezes: em uma diligência judicial na residência dela; em um encontro no hospital relacionado à situação de Anita; e em uma audiência judicial, na presença do Ministério Público e do juiz responsável pelo caso.

Já sobre a investigação de desvio de recursos em processo distinto, Sant’Anna declarou que sua atuação “evitou graves prejuízos que vinham sendo provocados por condutas irregulares”, acrescentando que as ações foram posteriormente validadas pela Justiça.

O direito de resposta também trouxe uma nota de apoio assinada por magistrados, que afirma que o advogado “tem prestado inestimáveis serviços à Justiça, sempre se desincumbindo de suas funções com dedicação e senso de justiça”.

O interesse público também foi reforçado por produções recentes, como o documentário “O testamento: o segredo de Anita Harley”, disponível no Globoplay, que explora os bastidores da herança e os conflitos familiares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia