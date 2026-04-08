Herança de Anita Harley: quem controla a fortuna de R$ 2 bilhões

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A história da disputa pela herança de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas, parece um roteiro de filme. E, de fato, virou: a série documental "O testamento: o segredo de Anita Harley", lançada em fevereiro de 2024, tornou-se um fenômeno de audiência ao expor os detalhes de uma batalha judicial que se arrasta por anos e envolve uma fortuna bilionária.

Em coma desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em novembro de 2016, a herdeira é a maior acionista individual da holding que controla parte do império Pernambucanas, com 48% das ações. Sua fortuna é estimada em R$ 2 bilhões e, sem herdeiros diretos ou um testamento conhecido, o controle desse patrimônio se tornou o centro de uma complexa disputa.

Leia Mais

Os envolvidos na disputa

De um lado, está Sônia Aparecida Soares, a Suzuki, que se apresenta como companheira de Anita por mais de 25 anos. Do outro, Cristine Rodrigues, assessora pessoal que também alega ter tido união estável com Anita e busca na Justiça a curatela, baseada em uma procuração.

Além disso, Arthur Miceli, filho de Suzuki, pediu reconhecimento de maternidade socioafetiva.

O documento de Cristine Rodrigues

Ex-secretária pessoal de Anita, Cristine baseia a defesa em um 'Testamento Vital' de 1999, que a nomeava para decidir sobre a saúde e os bens da empresária em caso de incapacidade. Porém, a Justiça invalidou o documento e ela perdeu a curatela em março de 2022. Nos tribunais, ela afirma ser a esposa de Anita.

A batalha de Sônia Soares

Sônia, que era assessora pessoal de Anita, alega que as duas mantinham uma união estável. Em 2023, ela obteve uma decisão favorável em primeira instância que reconhecia o relacionamento. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reverteu a sentença posteriormente, considerando o pedido improcedente. A batalha judicial de Sônia pelo reconhecimento da união continua, com o caso previsto para chegar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O papel de Arthur Miceli

Arthur Miceli, é outra figura central no caso. Em 2022, ele foi nomeado curador oficial dos bens de Harley, tirando o poder de um advogado que administrava o patrimônio desde 2017, junto com Cristine. No ano seguinte, em 2023, Sônia entrou com uma ação para destituí-lo do cargo, mas o pedido foi negado inicialmente. Um recurso contra essa decisão ainda aguarda julgamento, adicionando mais uma camada de complexidade à disputa pelo controle do patrimônio de Anita.

Recentemente, a Justiça nomeou Marco Antonio Parisi Lauria como curador independente e externo. Enquanto Anita Harley permanece sob cuidados médicos, a guerra judicial pelo seu legado está longe de terminar, com capítulos que continuam a ser escritos nos tribunais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado e editado com o auxílio de inteligência artificial.