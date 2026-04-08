O segredo de Anita Harley: bilionária tem mansão com 96 quartos e 37 banheiros

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A história de Anita Harley, herdeira bilionária das lojas Pernambucanas, voltou a chamar a atenção do público com o sucesso da série documental "O Testamento: O Segredo de Anita Harley", lançada em fevereiro de 2026 no Globoplay. A produção expõe a complexa batalha judicial travada por sua fortuna, estimada em até R$ 2 bilhões, desde que ela não pode mais tomar decisões por si mesma. Entre os bens da empresária está uma mansão avaliada em R$ 50 milhões.

A empresária morou, por anos, no Hotel Ca'd'Oro, em São Paulo. Ela precisou sair de lá quando o local passou por uma reforma, se mudando para a mansão no bairro da Aclimação.

O imóvel fica em uma rua discreta e afastada. Ele possui 96 cômodos, entre eles 37 banheiros e cinco cozinhas. Nas imagens aéreas, é possível ver um extenso jardim com área verde, uma piscina e dois terraços.

Hoje, quem mora na residência é Sônia Soares, a Suzuki. De acordo com a série, o imóvel foi doado a ela por Anita. Ela conta que as duas queriam um local para relembrar uma viagem a Paris, na França.

"Eu procurei vários hotéis. Não tinha nada igual. Então [falamos]: 'Vamos construir um lugar para nós? Vamos. E aí, eu escolhi um château (castelo), que nós gostávamos muito de comer croissaint e ficar olhando e dizendo: 'Nossa, é uma casa de gente feliz’”, destacou na série.

Suzuki afirma ter vivido com Anita por 36 anos, parte deste tempo, até o AVC, na mansão. Alguns detalhes do imóvel são mostrados no documentário. A equipe foi até o local para gravar a entrevista com Suzuki, que conta sua versão dos fatos sentada em uma cadeira em uma sala ampla, em frente a uma escadaria imponente.

A empresária sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) grave em 2016, que a deixou em estado vegetativo persistente. Desde então, ela permanece internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, incapaz de se comunicar ou administrar seus próprios bens. Essa condição deu início a uma disputa sobre quem deveria ser seu representante legal e, consequentemente, o guardião de seu patrimônio.

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A disputa pela herança bilionária

O centro do conflito envolve diferentes pessoas que eram próximas a Anita. De um lado, está Sônia Soares, conhecida como Suzuki, uma funcionária que morava na mansão da herdeira e alega ter tido uma união estável com ela por muitos anos. A situação se intensificou quando a Justiça reconheceu Arthur Miceli, filho de Sônia, que obteve reconhecimento judicial de maternidade socioafetiva com Anita, o que o torna um herdeiro direto.

Do outro lado, figura Cristine Rodrigues, que foi secretária de confiança de Anita por décadas. Cristine foi designada pela própria empresária em um testamento vital para ser a responsável por suas decisões em caso de incapacidade. Familiares distantes de Anita também contestam as alegações de Sônia e Arthur, tornando o processo judicial ainda mais complexo.

Uma vida de discrição

Anita Harley é bisneta de Herman Lundgren, o fundador sueco das Pernambucanas. Ela assumiu o controle da empresa nos anos 1990 e sempre foi conhecida por seu estilo de vida extremamente reservado. Durante mais de 30 anos, viveu em apartamentos de um hotel em São Paulo para manter sua privacidade.

Pouco antes do AVC, ela se mudou para uma mansão avaliada em mais de R$ 30 milhões. Hoje, a casa é ocupada por Sônia Soares, que aguarda as próximas decisões da Justiça sobre o futuro da fortuna de Anita Harley.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.