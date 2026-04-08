Caso Anita Harley: Quem é quem na disputa pela herança bilionária

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A disputa pela herança de R$ 2 bilhões de Anita Harley, herdeira da rede Pernambucanas, ganhou novos contornos com a série documental "O testamento", do Globoplay. A produção explora a complexa teia de relações e batalhas judiciais que se desenrolam desde que a empresária entrou em coma, em 2016. O caso envolve funcionárias próximas, um filho socioafetivo e parentes distantes, todos de olho no controle do vasto patrimônio.

As figuras centrais na disputa

Para entender a complexidade do caso, que já conta com diversas reviravoltas e decisões judiciais conflitantes, é fundamental conhecer os principais envolvidos na batalha pela fortuna.

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Anita Harley: A herdeira do império Pernambucanas. Sem filhos biológicos ou marido, ela se encontra em coma irreversível desde 2016, condição que deu início à guerra judicial por sua fortuna e tutela.

Cristine Rodrigues: Ex-assessora pessoal de Anita, foi nomeada curadora (responsável legal) da empresária. Ela alega ter documentos que a autorizam a cuidar da empresária e que foi companheira amorosa.

Sônia Aparecida Soares, conhecida como Suzuki: Ex-funcionária de longa data e pessoa de confiança de Anita. Ela reivindica o papel de companheira de vida da empresária e chegou a obter o reconhecimento de união estável em primeira instância em 2023, mas a decisão foi posteriormente revertida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Arthur Miceli: Filho biológico de Sônia (Suzuki), obteve na Justiça o reconhecimento como filho socioafetivo de Anita Harley. Essa decisão o torna herdeiro direto da fortuna, mas é contestada pelos parentes da empresária.

Daniel Silvestri: Advogado de defesa de Suzuki que chegou a ocupar a presidência da Pernambucanas.

Irmãs Lundgren (Andréa e Juliana): Primas de segundo grau e sobrinhas de consideração de Anita e acionistas da empresa. Elas não disputam a herança diretamente, mas se posicionam fortemente a favor de Cristine.

Os sobrinhos-netos: Parentes colaterais de Anita, eles também entraram na disputa judicial. Com o reconhecimento de Arthur como filho, perdem a primazia na linha de sucessão.

Outros nomes importantes

Karen Harley: Irmã mais nova de Anita, por parte de pai.

Tisuka Yamasaki, Mônica Silveira e Katia Mesel: Amigas de longa data de Suzuki. Elas apoiam Cristine e definem Suzuki como uma 'dama de companhia'. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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