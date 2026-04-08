Quem é Anita Harley, a bilionária em coma que virou documentário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O caso da herdeira das lojas Pernambucanas, Anita Harley, em coma há quase dez anos, voltou aos holofotes com a série documental 'O testamento’, do Globoplay. Lançada no final de fevereiro de 2026, a produção de cinco episódios completou mais de um mês como o conteúdo mais assistido da plataforma, superando novelas e séries internacionais e até o BBB.

O documentário explora a complexa batalha judicial travada pela fortuna da empresária. A disputa central é pela curatela de Anita, ou seja, quem será o responsável legal por administrar seus bens e tomar decisões sobre sua vida e saúde.

Quem é Anita Harley?

Nascida em 20 de agosto de 1947, em Recife (PE), Anita Harley é neta de Herman Lundgren, imigrante sueco que fundou as Lojas Pernambucanas no início do século 20. Formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, a empresária se mudou para São Paulo em 1970 e assumiu a empresa na década de 1990, após a morte da mãe Erenita Helena Groschke Lundgren.

Além de comandar a varejista, ela também se tornou detentora de 48% das ações e de um patrimônio estimado em R$ 2 bilhões. Discreta e avessa aos holofotes, Harley vivia reclusa. Ela nunca se casou e não teve filhos biológicos, dedicando sua vida à administração do império varejista.

Em 2016, sofreu um acidente vascular cerebral, que a deixou em coma desde então, internada no Hospital Sírio-Libanês. em São Paulo. Nesses quase 10 anos, iniciou-se uma batalha judicial sobre a curatela, que permitiria cuidados com a empresária e usufruto da fortuna.

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A disputa pela curatela

De um lado está Cristine Rodrigues, que foi assessora pessoal de Anita por mais de 20 anos. Ela se baseia em um “testamento vital”, documento em que a empresária teria manifestado o desejo de não ser mantida viva por aparelhos em caso de doença irreversível. Do outro lado está Sônia Soares, apelidada de Suzuki, dama de companhia de Anita, que alega ter um relacionamento amoroso de anos com ela.

A disputa ganhou novos contornos quando Arthur Miceli, filho de Sônia e que obteve reconhecimento judicial como filho socioafetivo de Anita, também entrou na briga pelo patrimônio.

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