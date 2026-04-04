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SEMANA SANTA

Mulher entra em trabalho de parto durante encenação da Paixão de Cristo

Em meio a 100 mil fiéis, bombeiros do DF realizaram o socorro imediato de uma gestante durante a encenação da Paixão de Cristo em Planaltina

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LM
Letícia Mouhamad
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Letícia Mouhamad
Repórter
04/04/2026 13:01

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Celebração registrou a presença de mais de 100 mil fiéis
A gestante recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhada imediatamente para a rede hospitalar da região crédito: Divulgação/CBMDF

Uma mulher entrou em trabalho de parto e precisou ser socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) durante a tradicional encenação da Via Sacra, no Morro da Capelinha, em Planaltina. O caso foi registrado nessa sexta-feira (3/4), em meio ao público estimado de 100 mil pessoas que acompanharam a Paixão de Cristo.

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A gestante recebeu os primeiros cuidados das equipes de prontidão no local e foi encaminhada imediatamente para a rede hospitalar da região.

Apesar da intercorrência com a gestante, o balanço final da Operação Via Sacra 2026 não registrou ocorrências graves. Ao todo, os 215 bombeiros militares empregados na estrutura realizaram 14 atendimentos pré-hospitalares.

Celebração registrou a presença de mais de 100 mil fiéis
Celebração registrou a presença de mais de 100 mil fiéis Divulgação/CBMDF

Além do início do trabalho de parto, as equipes socorreram:

  • 3 pessoas com quadros de mal súbito
  • 3 em crises de ansiedade
  • 2 com hipoglicemia
  • 1 desmaio
  • 1 caso de hipertensão
  • 1 de ferimentos leves causados por queda da própria altura

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Do total de atendidos, nove foram levados ao posto médico montado no evento e quatro tiveram a situação resolvida no próprio local.

 

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A operação contou com o suporte de 25 viaturas voltadas para prevenção, salvamento e combate a incêndios, integrando o esquema de segurança coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF). Segundo o CBMDF, o trabalho conjunto entre as forças policiais e a organização do evento permitiu que a encenação transcorresse com tranquilidade. 

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