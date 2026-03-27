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PRESO POR ENGANO

Homem é detido por engano quatro vezes após alerta de câmeras em SP

Secretaria da Segurança de SP e o Tribunal de MT dizem ter adotado providências para a exclusão do nome da lista de procurados

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BÁRBARA SÁ
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Repórter
27/03/2026 09:04

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Ailton Alves de Sousa tem sido confundido com um foragido da Justiça que cometeu um homicídio em Mato Grosso
Ailton Alves de Sousa tem sido confundido com um foragido da Justiça que cometeu um homicídio em Mato Grosso crédito: Arquivo pessoal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome parecido com o de um foragido de Mato Grosso tem feito um paulistano viver sob suspeita. Só nos últimos sete meses, ele foi conduzido quatro vezes à delegacia depois de ser identificado por câmeras do Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, embora diferenças em idade, filiação e até na grafia do sobrenome indiquem que se trata de outra pessoa.

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O caso foi noticiado pelo G1 e confirmado pela Folha de S.Paulo. O coordenador de departamento pessoal Ailton Alves de Sousa, 41, mora em Heliópolis, na zona Sul, e afirma nunca ter ido ao Centro-Oeste. Ainda assim, acabou repetidamente abordado por policiais após o sistema de reconhecimento facial apontá-lo como suspeito de um homicídio ocorrido em Mato Grosso.

 

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Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) disse que a Corregedoria-Geral da Justiça do estado instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do caso e verificar a origem da possível inconsistência. Também foram adotadas medidas para adequação das informações no banco de dados.

A Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP) informou que o nome da pessoa citada não consta mais no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e os dados pessoais, incluindo fotografia, também foram removidos da base estadual.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), disse que "não houve qualquer falha no funcionamento do programa Smart Sampa no caso mencionado". A gestão municipal diz não ter havido prisão ou detenção, mas, sim, "condução para averiguação".

"A secretaria esclarece que o programa municipal utiliza bases de dados oficiais da Justiça e de órgãos de segurança pública para o reconhecimento facial e confirmação de mandados de prisão expedidos e, portanto, não é responsável por eventuais inconsistências cadastrais", acrescentou.

Segundo o advogado de defesa, Sandro Godoy, o cliente é vítima de um erro de identificação provocado pela similaridade no nome. "Ele foi confundido com um criminoso de Mato Grosso que tem o mesmo nome. A diferença é que o sobrenome do meu cliente é Sousa, com 's?' e o do foragido é Souza, com 'z'", afirma.

Desde que as abordagens passaram a se repetir, Ailton começou a fotografar e gravar vídeos das ações policiais como forma de se resguardar. Parte desses registros mostra o momento em que é parado e conduzido por agentes de segurança.

De acordo com o defensor, há ao menos três mandados de prisão contra o verdadeiro suspeito, expedidos nas cidades de Sorriso, Poxoréu e Guarantã do Norte. Em dois deles, já houve correção após o reconhecimento do erro, mas um ainda segue ativo.

"Mesmo com os dados corretos no mandado, quando se consulta o CPF do meu cliente no sistema, aparece a ordem de prisão em nome do criminoso. Isso não deveria acontecer", diz Godoy.

O advogado afirma que o problema se agravou com a inclusão indevida dos dados biométricos de Ailton no sistema do Smart Sampa, que cruza imagens captadas por câmeras com bancos de dados policiais.

"O que está acontecendo é que a biometria dele foi associada ao cadastro do foragido. Então, toda vez que ele passa por uma câmera, o sistema acusa e a polícia faz a abordagem", afirma.

A sequência de abordagens começou ainda em 2020, segundo a defesa, quando Ailton foi levado por policiais civis após ser confundido com o suspeito. Na ocasião, o erro foi reconhecido e ele foi liberado.

O caso, no entanto, voltou a se repetir nos últimos meses, detalhou o advogado. Em setembro de 2025, Ailton foi retirado de casa e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia. Em outubro, foi novamente abordado em São Caetano do Sul e levado à mesma unidade.

Em março deste ano, enquanto trabalhava como freelancer em um evento de corrida no Parque Ibirapuera, foi detido mais uma vez e encaminhado à 27ª Delegacia. Dias depois, no dia 23, acabou abordado por guardas civis metropolitanos ao acompanhar a mãe, que é diabética, em um posto de saúde na Estrada das Lágrimas.

Godoy conta que, na mesma madrugada, policiais foram até a casa da família em busca do suspeito. "É uma situação de constrangimento constante. Ele é abordado no trabalho, em momentos de lazer e até em situações familiares delicadas", afirma.

A defesa destaca que, além da diferença na grafia do sobrenome, há outros elementos que afastariam a identificação. Os dois homens têm datas de nascimento distintas, com diferença de 12 anos, além de nomes de pais e mães diferentes.

"Não há sequer imagem do verdadeiro suspeito nos mandados de prisão. Mesmo assim, meu cliente segue sendo tratado como foragido", diz Godoy.

O advogado afirma que já procurou a administração do Smart Sampa para tentar corrigir o cadastro, mas foi informado de que o sistema apenas recebe dados de outras bases e não realiza alterações.

"Eles disseram que não podem fazer nada, que só repassam as informações para a polícia. Mas alguém inseriu esse dado errado e precisa corrigir", afirma.

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Godoy diz que se o problema persistir, Ailton segue sob risco de novas abordagens. "Ele vive com medo de sair de casa. Qualquer câmera pode gerar uma nova abordagem. É uma falha grave que precisa ser resolvida com urgência", diz o advogado.

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