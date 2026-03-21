Polícia busca passageiro que deixou mochila com granada em ônibus da Ilha do Governador

Uma granada caseira explodiu nessa sexta-feira (20/3) no ponto final da linha 328 (Bananal x Candelária), da Viação Paranapuan, no bairro da Freguesia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O artefato estava dentro de uma mochila abandonada no ônibus e foi detonado no momento em que alguém abriu o acessório. Oito pessoas ficaram feridas, sendo seis motoristas e dois passageiros.

Das vítimas, três já receberam alta. Duas permanecem em estado grave, e uma delas precisará passar por cirurgia para reconstrução da face.

Artefato é o "calíca", bomba caseira perigosa

O explosivo é conhecido como "calíca", um artefato de fabricação artesanal capaz de causar ferimentos sérios mesmo em pequenas quantidades. Testemunhas relataram que um usuário de drogas teria deixado a mochila no ônibus antes da explosão.

O Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionado e compareceu ao local. O caso foi registrado na 37ª DP, na Ilha do Governador, que conduz as investigações.

Polícia ainda apura origem e motivação

A Polícia Civil tenta identificar o passageiro responsável por deixar a mochila e descobrir a procedência do explosivo. Os investigadores também buscam entender como o artefato chegou ao ponto de ônibus e se havia outros materiais semelhantes na região.

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A motivação também é incerta: ainda não se sabe se a bomba foi abandonada sem alvo definido ou se havia alguma intenção por trás do objeto. Novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias, conforme o inquérito avança.