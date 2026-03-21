Assine
overlay
Início Nacional
EXPLOSÃO

Polícia busca passageiro que deixou mochila com granada em ônibus da Ilha do Governador

Artefato caseiro detonou no ponto final da linha 328 (Bananal x Candelária) na Ilha do Governador; o trajeto

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
21/03/2026 12:47

compartilhe

SIGA
x
Polícia busca passageiro que deixou mochila com granada em ônibus da Ilha do Governador
Polícia busca passageiro que deixou mochila com granada em ônibus da Ilha do Governador crédito: Tupi

Uma granada caseira explodiu nessa sexta-feira (20/3) no ponto final da linha 328 (Bananal x Candelária), da Viação Paranapuan, no bairro da Freguesia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O artefato estava dentro de uma mochila abandonada no ônibus e foi detonado no momento em que alguém abriu o acessório. Oito pessoas ficaram feridas, sendo seis motoristas e dois passageiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Das vítimas, três já receberam alta. Duas permanecem em estado grave, e uma delas precisará passar por cirurgia para reconstrução da face.

 

Artefato é o "calíca", bomba caseira perigosa

O explosivo é conhecido como "calíca", um artefato de fabricação artesanal capaz de causar ferimentos sérios mesmo em pequenas quantidades. Testemunhas relataram que um usuário de drogas teria deixado a mochila no ônibus antes da explosão.

O Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionado e compareceu ao local. O caso foi registrado na 37ª DP, na Ilha do Governador, que conduz as investigações.

Leia Mais

 

Polícia ainda apura origem e motivação

A Polícia Civil tenta identificar o passageiro responsável por deixar a mochila e descobrir a procedência do explosivo. Os investigadores também buscam entender como o artefato chegou ao ponto de ônibus e se havia outros materiais semelhantes na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A motivação também é incerta: ainda não se sabe se a bomba foi abandonada sem alvo definido ou se havia alguma intenção por trás do objeto. Novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias, conforme o inquérito avança.

Tópicos relacionados:

explosao granada policia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay