Assine
overlay
Início Nacional
RIO DE JANEIRO

Granada explode na Ilha do Governador e deixa 6 feridos, 2 em estado grave

Artefato explodiu quando um motorista abriu uma bolsa abandonada em um terminal de ônibus da Ilha

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
20/03/2026 14:58 - atualizado em 20/03/2026 15:38

compartilhe

SIGA
x
Granada explode na Ilha do Governador e deixa 6 feridos, 2 em estado grave
Granada explode na Ilha do Governador e deixa 6 feridos, 2 em estado grave crédito: Tupi

Uma explosão em um ponto de ônibus deixou pelo menos seis pessoas feridas na tarde desta sexta-feira na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente, que ocorreu na Travessa Costa Carvalho, na Freguesia, foi provocado pela detonação de uma granada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Explosão no Terminal de Ônibus

O artefato, de uso exclusivo e restrito do Exército, estava em uma mochila que havia sido abandonada em um ônibus. O motorista do coletivo tentou verificar o conteúdo e acabou ferido, assim como pelo menos outras cinco pessoas que estavam em volta.

Leia Mais

Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha.

Policiais do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram acionados. A ocorrência segue em andamento, com as equipes de segurança trabalhando no local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A área onde o artefato foi detonado é ponto final de várias linhas de ônibus que circulam pela região.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros exercito explosao granada rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay