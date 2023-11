Um homem de 27 anos foi morto neste sábado (3/11) após trocar tiros com a Polícia Militar em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Ele estava com uma granada quando foi encontrado.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia chegou à PM durante a madrugada desta sexta, afirmando que um homem estava armado em uma loja no município.

No local, os militares pediram que ele colocasse a mão na cabeça, porém, ele desobedeceu e sacou a arma, iniciando os disparos.

A equipe reagiu e também deu tiros. O Samu constatou óbito no local.

A perícia da Polícia Civil constatou que o homem teve perfurações no braço, axila e peito.

Ele estava com uma cinta tática, com porta carregadores das armas. A perícia recolheu uma pistola ponto 40 com numeração suprimida e descarregada, dando a entender que foi completamente utilizada. A arma tem espaço para 10 carregadores. Além disso, a granada também foi apreendida.

Na troca de tiros, uma jovem e um policial, que estava a paisana, foram atingidos e levados para o pronto-socorro.

Uma policial que estava na equipe também ficou ferida por estilhaços de um vidro que estourou com os tiros. Ela também foi socorrida.

Os militares envolvidos estiveram no 19° Batalhão.

A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia de Teófilo Otoni.