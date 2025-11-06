Assine
Câmera em banheiro de escola no Rio transmitia imagens para sala do diretor

O caso veio à tona após pais de alunos denunciarem o possível monitoramento à Delegacia de Polícia da região

MC
Maria Clara Anselmo
MC
Maria Clara Anselmo
Repórter
06/11/2025 14:07

Câmera em banheiro de escola em Bangu transmitia imagens para sala do diretor
A Polícia Civil está investigando a instalação de uma câmera escondida dentro do banheiro masculino de um colégio particular em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O caso veio à tona quando pais de alunos denunciaram o possível monitoramento à Delegacia de Polícia da região.

Segundo o delegado Alexandre Netto, responsável pela investigação, uma perícia confirmou a existência do equipamento, que transmitia as imagens diretamente para a sala do diretor. O material eletrônico encontrado foi apreendido e será analisado por peritos.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. O diretor e outros funcionários da escola foram intimados a prestar depoimento, e pais e alunos também estão sendo ouvidos pela polícia.

O que diz o delegado sobre a investigação?

O delegado Alexandre Netto explicou que as autoridades tomaram conhecimento do caso após a denúncia dos pais.

"O primeiro momento tomamos conhecimento desses fatos por intermédio dos pais, que compareceram a delegacia após descobriram uma câmera de monitoramento no interior do banheiro masculino. A partir daí nós realizamos diversas diligências com o intuito de verificar a veracidade dessas informações", afirmou.

Câmera em banheiro de escola em Bangu transmitia imagens para sala do diretor.                  Foto: Reprodução

Que medidas foram adotadas pela Polícia Civil?

De acordo com o delegado, o material eletrônico foi recolhido e encaminhado para análise. "Nós realizamos busca e apreendemos todo o material eletrônico que foi encontrado e encaminhado à perícia para análise das imagens", explicou.

O delegado também informou que os responsáveis pelo colégio já foram identificados e intimados. "Além dessas diligências, outras ações foram tomadas como intimação, identificação e qualificação dos responsáveis pelo colégio, principalmente do diretor que já foi intimado e também de funcionários que participam da gestão do colégio, além dos pais e alunos", detalhou.

A investigação segue em andamento para determinar quem instalou a câmera e com qual finalidade.

