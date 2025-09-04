Smart Sampa já capturou 1.757 foragidos em 2025

Nesta quarta (3), durante a ISC Brasil 2025, no Distrito Anhembi, o secretário municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando, ministrou uma palestra para mostrar como funciona o Smart Sampa, programa de monitoramento inteligente que alia tecnologia, integração de dados e resposta rápida para aumentar a segurança na capital paulista. Até o momento, 400 crimes já foram solucionados.

De acordo com o secretário de segurança, em 2025, foram capturados 1.757 foragidos, realizadas 1.437 prisões e localizadas 85 pessoas desaparecidas. “Desde a implantação, o Smart Sampa já registrou 3.210 prisões em flagrante, mostrando como o monitoramento inteligente vem transformando a segurança da cidade”, afirma.

Com mais de 32.720 câmeras instaladas, o sistema está presente em todas as regiões da capital. Só na Zona Leste são 8.055 câmeras, seguidas pelo Centro (7.690), Zona Oeste (7.280), Zona Sul (6.939) e Zona Norte (2.756).

“Além da vigilância, o Smart Sampa conta com reconhecimento facial para identificar foragidos da Justiça, pessoas desaparecidas e placas de veículos furtados ou roubados. Essa integração já resultou em 400 crimes solucionados, reforçando a eficiência do sistema”, destaca Morando.

O Smart Sampa integra informações de diversos órgãos, como a Polícia Civil, CET, SPTrans e Defesa Civil, garantindo maior agilidade nas operações e precisão nas ações de segurança. Os bancos de dados incluem registros de pessoas desaparecidas, fornecidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; informações sobre foragidos da Justiça, disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado; e dados sobre veículos furtados ou roubados, integrados por meio da plataforma Córtex do Governo Federal. Além disso, câmeras estão sendo instaladas em motos da GCM e da PM, bem como nos ônibus do transporte público municipal, ampliando a cobertura do sistema.

APP Mulher

O programa também aposta no uso de tecnologia para o combate à violência doméstica. O APP Mulher, integrado ao Smart Sampa, é voltado exclusivamente para mulheres que possuem medida protetiva judicial. Atualmente, o aplicativo conta com 5.688 usuárias cadastradas. Este ano foram registrados 324 chamados de emergência, que resultaram no acionamento imediato da GCM mais próxima, garantindo uma resposta rápida e um nível maior de segurança e proteção para as vítimas.

A ISC Brasil 2025 aconteceu até quinta (4) e reuniu mais de 60 especialistas em 32 painéis temáticos, distribuídos em quatro trilhas de conteúdo. Ao todo, foram mais de 40 horas de programação técnica e estratégica voltadas para o futuro da segurança no Brasil.

O evento teve como Patrocinador Ouro a ASense, empresa especializada em deep tech, no desenvolvimento e na fabricação de soluções avançadas em Sensoriamento Óptico e IoT para os setores de Segurança Eletrônica.