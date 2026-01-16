Irmã de Ricardo Nunes é presa ao ser identificada pelo Smart Sampa
Janaina Reis é condenada por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal. Sistema de câmeras utilizado na captura foi implantado e defendido pela Prefeitura da capital paulista
Janaina Reis Miron, advogada e irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa nessa quinta-feira (15/1). Ela foi identificada por meio do Smart Sampa, sistema de monitoramento implementado e defendido pela Prefeitura da cidade.
Imagens que levaram à prisão de Janaina, de 49 anos, foram captadas em uma Unidade Básica de Saúde, em Veleiros. Dois mandados de prisão estavam em aberto contra a advogada: desacato a policiais e embriaguez ao volante, e lesão corporal contra o filho.
No primeiro caso, ocorrido em 2022, Janaina foi flagrada embriagada enquanto dirigia pela rodovia SP 209. No momento da abordagem, ela teria tentado intimidar os policiais afirmando que o marido era capitão da polícia.
Já no segundo caso, ocorrido em 2014, ela teria agredido o filho, então com onze anos, com mordidas, batidas de cabeça contra a parede, puxões de cabelo e arremesso de objetos. Segundo denúncia do Ministério Público de São Paulo, ela fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas e costumava agredir os filhos.
Janaina era procurada pela polícia desde 2024, quando foi condenada. De acordo com o UOL, ela e o prefeito Ricardo Nunes não tinham contato há pelo menos quinze anos.
Smart Sampa
O sistema de monitoramento por câmeras e outras tecnologias integradas foi contratado pela Prefeitura de São Paulo em 2023. São cerca de 30 mil equipamentos espalhados pela cidade, utilizando reconhecimento facial para flagrar delitos e suspeitos.
Em fevereiro de 2025, a Prefeitura chegou a inaugurar um painel no centro da cidade para exibir o número de pessoas presas com o auxílio do Smart Sampa. Segundo a gestão municipal, mais de 1,6 mil foragidos foram detidos a partir de imagens captadas pelo sistema.