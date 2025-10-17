Um ano depois, Marçal enaltece soco de assessor em marqueteiro de Nunes

A campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024, em que quase foi ao segundo turno, segue rendendo assunto para o coach Pablo Marçal em razão das presepadas dele e de seu entorno nos tempos de política.

Dessa vez, Marçal voltou ao tema ao entrevistar o integrante de sua campanha que deu um soco no rosto do marqueteiro Duda Lima nos bastidores de um debate. Ao conversar com o uruguaio Nahuel Medina no “Marçal talks”, o coach vibrou com a agressão e até elogiou a potência do soco de Medina, que atuava na campanha filmando todos os passos do então candidato.

“Você deu um socão. Se eu tivesse um soco igual o seu, eu já tinha lutado com o Popó. Eu ainda tenho que ficar bom”, disse Marçal. “Seu soco é pancada, velho”, “seu soco é de pilão mesmo, é forte”, acrescentou. Medina então não se fez de rogado: “Sou muito confiante no meu soco”.

O rapaz entrou no palco ao som de “Eye of the tiger”, trilha sonora do filme “Rocky”.

Nahuel Medina agrediu Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, ao fim do debate organizado pelo Flow Podcast, em setembro de 2024. Os dois foram parar na delegacia após a agressão. Medina deu o soco em Lima em meio a uma confusão depois de Marçal ter sido excluído do debate, a poucos minutos do final, por descumprir reiteradamente as regras. O marqueteiro teve um corte no supercílio e tomou pontos.

Questionado por Marçal na entrevista, o uruguaio disse que Duda Lima deu um tapa em seu celular e que um certo “espírito de quinta série” o levou a agredi-lo.