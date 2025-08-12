Assine
overlay
Início PlatôBr

Presidente da Ultrafarma preso gravou vídeo pedindo voto para Ricardo Nunes

Em 2024, o presidente da Ultrafarma, Sidney Oliveira, declarou e pediu voto para Ricardo Nunes, do MDB; vídeo

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
12/08/2025 17:50

compartilhe

Siga no
x
Presidente da Ultrafarma preso gravou vídeo pedindo voto para Ricardo Nunes
Presidente da Ultrafarma preso gravou vídeo pedindo voto para Ricardo Nunes crédito: Platobr Politica

O presidente da Ultrafarma, Aparecido Sidney de Oliveira, preso nesta quarta-feira, 12, por supostamente integrar um esquema de corrupção da Secretaria de Fazenda de São Paulo, gravou vídeos eleitorais pedindo votos para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

No vídeo, que foi exibido durante o horário eleitoral das eleições de 2024, Oliveira declara voto a Ricardo Nunes, do MDB, e afirma que a saúde iria melhorar com a gestão do prefeito.

Nesta quarta-feira, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou uma operação para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

Oliveira é acusado de se beneficiar de um esquema de sonegação de impostos comandado por auditores fiscais da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Além dele, foi preso também o executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay