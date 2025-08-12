Presidente da Ultrafarma preso gravou vídeo pedindo voto para Ricardo Nunes

O presidente da Ultrafarma, Aparecido Sidney de Oliveira, preso nesta quarta-feira, 12, por supostamente integrar um esquema de corrupção da Secretaria de Fazenda de São Paulo, gravou vídeos eleitorais pedindo votos para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

No vídeo, que foi exibido durante o horário eleitoral das eleições de 2024, Oliveira declara voto a Ricardo Nunes, do MDB, e afirma que a saúde iria melhorar com a gestão do prefeito.

Nesta quarta-feira, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou uma operação para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

Oliveira é acusado de se beneficiar de um esquema de sonegação de impostos comandado por auditores fiscais da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Além dele, foi preso também o executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes.