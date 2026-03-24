Justiça decreta prisão preventiva para agressores de capivara no Rio
Seis adultos são suspeitos de espancar o animal com pedaços de madeira cravejados de pregos. Caso aconteceu na Ilha do Governador
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Seis adultos acusados de espancar uma capivara com pedaços de madeira cravejados de pregos tiveram a prisão convertida de flagrante para preventiva, sem prazo de saída, pela Justiça. O ataque aconteceu no último sábado, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.
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O animal apresentou melhora discreta, mas corre risco de perder a visão do olho esquerdo em razão dos ferimentos.
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Ao decretar a prisão preventiva, a Justiça levou em conta que os acusados moram longe do local onde o crime ocorreu e que há outras denúncias de agressões envolvendo os mesmos réus. Com base nesses elementos, o entendimento foi de que o ataque não foi espontâneo, mas planejado com antecedência.
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Dois adolescentes identificados como participantes do crime seguem internados no Degase, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do estado.