Mega-Sena 2979: uma aposta leva R$ 158 milhões; 9 mineiros acertam a quina

No total, 128 apostas acertaram 5 dezenas. Próximo sorteio, na quinta-feira (5/3), tem prêmio estimado em R$ 45 milhões

03/03/2026 21:49 - atualizado em 03/03/2026 22:13

Desde sua criação, a Mega-Sena da Virada já pagou mais de R$ 3,5 bilhões para mais de 100 sortudos. crédito: ABr / Agência Brasil

Uma aposta de Eusebio (CE) acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2979 sorteadas nesta terça-feira (3/3). A aposta vencedora é um bolão, de seis números e cinco cotas e foi feito em  uma lotérica. Os sortudos faturaram exatos R$158.039.482,10.

A Mega-Sena 2979 teve as seguintes dezenas sorteadas: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2980, é estimado em R$ 45 milhões, na quinta-feira (5/3).

Neste concurso, 128 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 38.728,95 - 9 apostas de Minas acertaram a quina.

As apostas premiadas em Minas com a quina da Mega-Sena 2979 são de: Belo Horizonte (aposta eletrônica), Curvelo, Esmeraldas, Guidoval, Lagoa Santa, Patos de Minas, São João del Rei, São Joaquim de Bicas e Vazante. 

Apenas o jogo de Patos de Minas foi um bolão de 7 dezenas e duas cotas. Os sortudos vão levar R$77.457,90. Todas as outras apostas foram simples. 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

aposta loteria loterias mega-sena minas-gerais sorte sorteio vencedor

