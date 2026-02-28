Mega-Sena 2978 e outras loterias: confira os números sorteados (28/2)

A Caixa sorteia neste sábado (28/2), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2978, Lotofácil 3624, Quina 6964, Timemania 2361, Dia de Sorte 1182 e +Milionária 333.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (28/2)

Mega-Sena 2978 - R$ 145 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Próximo sorteio:

Lotofácil 3624 - R$ 2 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6964 - R$ 3,6 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 2361 - R$ 8,7 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas:

Time do Coração:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:



Time do Coração:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 1181 - R$ 600 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas:

Mês da sorte:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:



Mês da Sorte:

Próximo sorteio:

+Milionária 333 - R$ 26 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas:

Trevos da sorte:

Premiação

6 acertos + 2 trevos:

6 acertos + 1 ou nenhum trevo:

5 acertos + 2 trevos:

5 acertos + 1 ou nenhum trevo:

4 acertos + 2 trevos:

4 acertos + 1 ou nenhum trevo:

3 acertos + 2 trevos:

3 acertos + 1 trevo:

2 acertos + 2 trevos:

2 acertos + 1 trevo:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.