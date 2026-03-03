Assine
Mega-Sena 2979 e outras loterias: veja os números sorteados (3/3)

Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil 3626, Quina 6966, Timemania 2362 e Dia de Sorte 1183 nesta terça-feira (3/3), no Espaço da Sorte

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
03/03/2026 20:00

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia nesta terça-feira (3/3) os concursos da Mega-Sena 2979, Lotofácil 3626, Quina 6966, Timemania 2362 e Dia de Sorte 1183.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (3/3)

Mega-Sena 2979 - R$ 160 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 

Premiação

Próximo sorteio: 

Lotofácil 3620 - R$ 5,5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

Próximo sorteio: 

Quina 6960 - R$ 9,7 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 

Premiação

Próximo sorteio: 

Timemania 2359 - R$ 9 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 

Time do Coração: 

Premiação

Time do Coração: 

Próximo sorteio: 

Dia de Sorte 1180 - R$ 150 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 

Mês da sorte: 

Premiação

Próximo sorteio: 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

