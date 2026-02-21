Quina 6958: aposta de BH leva mais de R$ 11 milhões

Uma aposta de Belo Horizonte acertou as cinco dezenas da Quina 6958, sorteadas neste sábado (21/2) e faturou R$ 11.083.093,94. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 6959, é estimado em R$ 600 mil, na segunda-feira (23/2).

A Quina 6958 teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 14 - 24 - 55 - 68. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado.

Neste concurso, 57 apostas bateram na trave e acertaram quatro dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 9.994,12. Oito são de Minas: Belo Horizonte (2), Divinópolis, Elói Mendes, Oliveira, Paracatu, Sete Lagoas e Três Corações.



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.