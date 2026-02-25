Influencer Camila Loures promove festa "Lula x Bolsonaro" e divide as redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora e youtuber Camila Loures, que soma mais de 20 milhões de seguidores, realizou uma festa com o tema “Lula x Bolsonaro”. O evento integrou a programação da “Pousada da Camis”, reality show promovido por ela entre os dias 21 e 26 de fevereiro.

A festa ocorreu dentro da dinâmica do reality, ambientado em uma propriedade próxima a Belo Horizonte e voltado à produção de conteúdo digital com influenciadores. Entre os participantes estavam Murilo Cervi, conhecido como Muca Muriçoca, e Glenda Loures, prima da anfitriã.

A proposta era que os participantes se caracterizassem de acordo com posicionamentos políticos. Nas redes sociais, Camila exibiu fantasias e momentos da comemoração, que rapidamente ganharam repercussão.

Entre os figurinos, um casal chamou atenção ao surgir com roupas listradas, em alusão a presidiários. O homem usava o número 22 no peito, enquanto a mulher vestia o número 13 — números associados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Os dois também utilizavam chapéus com a inscrição “171”, referência ao artigo do Código Penal que trata do crime de estelionato. A escolha gerou críticas e debates sobre os limites do humor político.

Outra pessoa pintou parte do corpo de vermelho, em referência à Lula, e outra metade de verde, simbolizando Bolsonaro. Os participantes também fizeram fotos e vídeos com totens dos políticos com a faixa presidencial. Em um dos vídeos, os convidados aparecem perfilados para ouvir o Hino Nacional antes do início de um “jogo da discórdia”, formato inspirado em realities televisivos.

A temática polarizada provocou uma enxurrada de comentários. Parte dos internautas criticou duramente a influenciadora. “Essa mulher não tem um amigo pra avisar? Só sabe passar vergonha”, escreveu um usuário. “O mundo já tá polarizado mesmo, né??”, disse outro.

Houve também críticas ao uso do tema político como estratégia de engajamento. “Pessoas como essas usam esse tipo de situação crítica para engajamento, mas depois que a política não é levada a sério, vêm colocar nota de repúdio nas redes sociais”, afirmou um perfil.

Também houve quem ironizasse a escolha do tema. “Impossível qualquer coisa relacionada a Camila Loures ter bom tom”, criticou um comentário.

Por outro lado, parte do público interpretou a proposta como provocação e sátira. “Camila Loures transformou polarização em entretenimento: festa ‘Lula x Bolsonaro’ é provocação pura, mistura humor e política”, escreveu um seguidor.

“Enquanto perdemos tempo discutindo esquerda x direita, os dois lados estão levando bilhões desviados e fazendo um teatrinho”, publicou outro internauta.

Até o momento, Camila Loures não se manifestou diretamente sobre as críticas e segue publicando as dinâmicas do reality em seu perfil nas redes sociais.