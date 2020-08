Youtuber mineira Camila Loures bomba com sua nova música

(foto: Gabi Medina/Brasilera Digital) foto) anuncia o lançamento de sua nova música, Ela joga. A canção já acumula mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. Com menos de 10 dias no ar, o clipe liderou o ranking de vídeos em alta na rede social. A youtuber se uniu à Hitmaker, um dos nomes do funk na música brasileira. Investindo na carreira durante esta quarentena, Camila aproveitou o tempo em casa para se aprimorar no canto e na dança. “Deixa ela a vontade. Quem tentou já era. Já virou saudade. Ela desapega na mesma intensidade”, diz a letra da nova canção. Youtuber, influenciadora e, agora, cantora. A mineira Camila Loures () anuncia o lançamento de sua nova música, Ela joga. A canção já acumula mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. Com menos de 10 dias no ar, o clipe liderou o ranking de vídeos em alta na rede social. A youtuber se uniu à Hitmaker, um dos nomes do funk na música brasileira. Investindo na carreira durante esta quarentena, Camila aproveitou o tempo em casa para se aprimorar no canto e na dança. “Deixa ela a vontade. Quem tentou já era. Já virou saudade. Ela desapega na mesma intensidade”, diz a letra da nova canção.





A UNIDADE

NOVA SÉRIE

O canal HBO estreia a série espanhola A unidade nesta segunda-feira (3), às 22h. A produção conta a história de Carla, chefe do departamento de investigação policial que luta para combater o terrorismo islâmico. Quando uma das operações leva à inesperada prisão de Al Salah Garheeb, o cenário muda completamente e a Espanha se torna alvo de ameaças dos seguidores do líder jihadista mais procurado do mundo.





PENSAMENTO FRANCÊS

PALESTRA VIRTUAL

Pensadores franceses influenciam até hoje a cultura ocidental e as transformações na sociedade. Para que o público possa conhecer a história e diferentes filósofos, a Aliança Francesa, em parceria com a Academia Mineira de Letras, promove a palestra “Panorama do pensamento francês”, com Jean-Francis Poulet, na plataforma Zoom, nesta segunda-feira (3), às 18h. Poulet é mestre em antropologia pela Universidade Lumière Lyon 2 e em direitos humanos pela Universidade Católica de Lyon, além de lecionar na École de Commerce Européenne – BBA INSEEC. Acesso para plataforma Zoom: https://zoom.us/j/98663817034.





ARS NOVA

CORO VIRTUAL

(foto: luiza lisboa/divulgação) foto) já está disponível no YouTube. O vídeo conta com formação especial: quatro vozes masculinas acompanhadas por quatro trompas, apresentando a peça Serenata na floresta, de Franz Schubert (1797-1828) com um poema de Johann Gabriel Seidl (1804-1875). A música descreve a noite na floresta como inspiração para os sentimentos de paz e admiração pela vida. O repertório de coros virtuais lançados pelo grupo é diverso, incluindo as canções Apesar de você (Chico Buarque), MLK (U2), a obra sacra Agnus Dei (Emily Doll) e Ponto de Oxum-Yemanjá, do maestro e compositor mineiro Carlos Alberto Fonseca. Todos os vídeos já estão disponíveis no YouTube do Ars Nova. O novo coro virtual Ars Nova – Coral da UFMG () já está disponível no YouTube. O vídeo conta com formação especial: quatro vozes masculinas acompanhadas por quatro trompas, apresentando a peça Serenata na floresta, de Franz Schubert (1797-1828) com um poema de Johann Gabriel Seidl (1804-1875). A música descreve a noite na floresta como inspiração para os sentimentos de paz e admiração pela vida. O repertório de coros virtuais lançados pelo grupo é diverso, incluindo as canções Apesar de você (Chico Buarque), MLK (U2), a obra sacra Agnus Dei (Emily Doll) e Ponto de Oxum-Yemanjá, do maestro e compositor mineiro Carlos Alberto Fonseca. Todos os vídeos já estão disponíveis no YouTube do Ars Nova.





OS ÍMPARES

JARDS – CRIOLO E NAÇÃO

(foto: Gil Inoue/Divulgação) foto) também participa do episódio com sua releitura de 78 rotações. Jards vai ao estúdio, acompanha a gravação de Criolo e conta um pouco da história do disco. Canções esquecidas em álbuns raros de artistas de diferentes gêneros da música brasileira são reveladas e revisitadas na série musical Os ímpares, exibida pelo Curta.! Ao longo de 10 episódios, discos de alguns dos principais cantores das décadas de 1960 e 1970, que foram desencorajados pela indústria fonográfica da época, ganham releituras inéditas e exclusivas de nomes contemporâneos da cena musical. Nesta segunda-feira (4), às 20h30, no episódio Jards – Criolo e Nação, a banda Nação Zumbi é convidada do programa para reler a canção Revendo amigos, do álbum de 1972 de Jards Macalé. Criolo () também participa do episódio com sua releitura de 78 rotações. Jards vai ao estúdio, acompanha a gravação de Criolo e conta um pouco da história do disco.





ELIZETH CARDOSO

TRIBUTO

(foto: Marco Aurelio Olimpio/DIVULGAÇÃO) foto), Ayrton Montarroyos, Claudette Soares, Eliana Pittman, Leci Brandão e Zezé Motta se revezam no palco. Elizeth nasceu em 16 de julho de 1920, numa família de músicos. Começou a carreira profissional aos 16 anos descoberta por Jacob do Bandolim em programas de calouro. O sucesso só chegou depois de alguns anos atuando como crooner no famoso Dancing avenida, quando gravou Canção de amor (Chocolate e Elano de Paula) em um 78 rotações, abrindo caminho para outros sucessos radiofônicos. Dentro das comemorações do centenário de Elizeth Cardoso, a Biscoito Fino disponibiliza nas plataformas digitais o show gravado no Sesc Pinheiros (SP) em março deste ano e que presta tributo à cantora. A apresentação reuniu intérpretes de diferentes estilos em torno das canções que a Divina imortalizou. Alaíde Costa (), Ayrton Montarroyos, Claudette Soares, Eliana Pittman, Leci Brandão e Zezé Motta se revezam no palco. Elizeth nasceu em 16 de julho de 1920, numa família de músicos. Começou a carreira profissional aos 16 anos descoberta por Jacob do Bandolim em programas de calouro. O sucesso só chegou depois de alguns anos atuando como crooner no famoso Dancing avenida, quando gravou Canção de amor (Chocolate e Elano de Paula) em um 78 rotações, abrindo caminho para outros sucessos radiofônicos.





ESME & ROY

ESTREIA

(foto: Discovery Kids/DIVULGAÇÃO) foto) estreia nesta segunda-feira (3), às 8h, no Discovery Kids. A produção marca marca o retorno dos criadores de Vila Sésamo ao universo da animação. O programa acompanha a garota Esme e seu melhor amigo, o monstro Roy, em suas aventuras por Monsterdale, a cidade povoada por monstros. Esme e Roy são babás e têm como função cuidar dos bebês monstrinhos. A menina é esperta, carinhosa e muito criativa; Roy é bonachão e adora brincar. Combinando essas características, eles formam uma dupla muito requisitada pelos pais de Monsterdale. A série Esme & Roy () estreia nesta segunda-feira (3), às 8h, no Discovery Kids. A produção marca marca o retorno dos criadores de Vila Sésamo ao universo da animação. O programa acompanha a garota Esme e seu melhor amigo, o monstro Roy, em suas aventuras por Monsterdale, a cidade povoada por monstros. Esme e Roy são babás e têm como função cuidar dos bebês monstrinhos. A menina é esperta, carinhosa e muito criativa; Roy é bonachão e adora brincar. Combinando essas características, eles formam uma dupla muito requisitada pelos pais de Monsterdale.





NOVA TEMPORADA DE 302

CORPOS FEMININOS

Uma parede branca com uma tomada. Esse é o cenário que serve de tela para que Jorge Bispo registre, em fotos em preto e branco, corpos femininos de todos os tipos. As imagens do ensaio fotográfico são intercaladas com outras em que as mulheres contam suas histórias. Assim é 302, que estreia sua sétima temporada na madrugada desta segunda (3) para terça-feira (4), à 0h15, no Canal Brasil. A convidada do episódio de estreia é a consultora de estilo Ana, que está grávida da primeira filha aos 41 anos.





LIVE DO LIVE

(foto: João Atala/DIVULGAÇÃO)



LETIERES LEITE

Direto de Salvador, o músico, compositor e arranjador (foto), da Orkestra Rumpilezz, apresenta novos arranjos de composições autorais tocadas pelo quinteto que leva o seu nome junto dos músicos parceiros de grupo – Ldson Galter (baixos acústico e elétrico) e Marcelo Galter (piano elétrico). O encontro minimalista terá repertório pensado para ser tocado de maneira mais livre, com Letieres intercalando as flautas com o sax. O show segue o mesmo conceito musical característico das músicas da Rumpilezz e que resultou no método UPB (universo percussivo baiano), cujas estruturas rítmicas que fundamentam as músicas são oriundas da diáspora africana. A live faz parte da série Música #EmCasaComSesc, que será transmitida, às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc.