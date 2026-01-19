Rato é flagrado ‘pegando carona’ em motocicleta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um rato foi flagrado “pegando carona” em uma motocicleta no trânsito de Juazeiro do Norte (CE). As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram o roedor sentado no banco do veículo, logo atrás do condutor, em plena via urbana.

“Infração gravíssima, Ratatouille sem capacete, mas se tiver pagando bem a corrida que mal tem?”, diz o texto no vídeo, citando o filme da Disney.

O registro foi feito pelo tecnólogo em radiologia Samuel Sttevan, de 23 anos, que estava parado em um semáforo, quando percebeu a cena inusitada. “Quando eu vi, disse: ‘oxente, é isso mesmo que estou vendo’. Aí comecei a gravar”, contou ao G1.

Segundo Samuel, o motociclista aparentava não perceber a presença do passageiro inesperado. Ele disse que não chegou a alertar o condutor e acredita que outras pessoas ao redor também não notaram a situação. “Os demais ao redor também não avisaram, não sei se viram”, afirmou.

O vídeo foi publicado inicialmente nos stories do Instagram e rapidamente ganhou repercussão, sendo compartilhado por diversos perfis. “Eu já imaginava que ia repercutir, mas não pensei que fosse tanto assim”, disse o jovem.

Além do espanto, o flagrante rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados nas redes sociais. Entre as brincadeiras, internautas compararam a cena a corridas de aplicativo e fizeram piadas com regras de trânsito. “Moto Uber disse: pagando nós leva até rato”, comentou um usuário.

“Infração gravíssima: rato sem capacete”, disse outro. “Se o gato descobrir, essa corrida vira fuga”, ironizou um terceiro.

Não há informações sobre o destino do rato ou se o motociclista percebeu, em algum momento, que estava transportando um passageiro fora do comum.

Samuel contou ainda que já viveu outras situações inusitadas no trânsito da região. Em novembro do ano passado, ele escapou por pouco de ser atingido por um carro que capotou várias vezes em uma avenida na cidade de Barbalha (CE).