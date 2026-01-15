Vídeo: motorista de ônibus arrasta moto após discussão de trânsito

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma discussão no trânsito terminou com uma motocicleta sendo arrastada por um ônibus na quarta-feira (14/1), na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, no Rio de Janeiro. O episódio foi registrado por testemunhas e logo viralizou nas redes sociais. Nem o motorista nem o motociclista tiveram as identidades reveladas.

Segundo relatos, o motorista do ônibus e o motociclista discutiram momentos antes do incidente. Durante a confusão, o coletivo acabou passando por cima da moto e a arrastou pela via por alguns metros. Ainda não há informações sobre como a discussão começou. O ônibus fazia o trajeto Botafogo–Recreio.

A Polícia Militar foi acionada e informou que tanto o motorista do ônibus quanto o motociclista ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Miguel Couto. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dos dois.

Em nota, o Rio Ônibus lamentou o episódio e informou que “a empresa responsável pelo coletivo está apurando o caso para tomar as devidas providências”. O caso foi registrado na 12ª DP da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ficará responsável pela investigação.