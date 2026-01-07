‘Stranger dogs’: cães saem do Mundo Invertido em campanha de adoção

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul (RS) encontrou uma forma criativa de incentivar a adoção responsável: transformar filhotes de cães em personagens da série “Stranger things”, da Netflix. Caracterizados como Eleven, Mike, Dustin, Max, Will e outros nomes da produção, os cãezinhos estrelaram fotos que viralizaram nas redes sociais.

A ação, divulgada no perfil oficial do DPA, chamou a atenção de milhares de internautas e despertou o interesse de famílias que passaram a procurar o abrigo em busca de um novo amigo de quatro patas. “A vontade de ter o elenco todo. Que gracinha, que encontrem um lindo lar, que não seja no mundo invertido”, comentou um perfil.

“Eu juro que se fosse do Rio de Janeiro eu teria adotado dois. QUE COISA MAIS LINDAS. espero que consigam um lar perfeito para eles”, disse outro internauta. “Ainnnn, que lindooosss!!! Que marketing incrível e criativo. Amei! Que tenham um final feliz.”, desejou um terceiro.

Os filhotes têm aproximadamente 50 dias, porte médio e contam com castração garantida pela Prefeitura na idade adequada. “Diretamente do Mundo Invertido, esses pequenos estão prontos para serem adotados”, brincou o DPA na divulgação.

A campanha no sul do país não foi a primeira a se inspirar na série. No último mês de dezembro, o Canil Municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata, fez uma postagem no clima de Hawkins apresentando os animais disponíveis para a adoção.

Nesse caso, a prefeitura da cidade exigiu comprovante de residência, CPF e RG dos adotantes e ofereceu microchipagem gratuita e vacinação antirrábica para os animais.

Abandono cresce durante as férias

Em meio aos anúncios de adoção, o DPA de Caxias do Sul lançou a campanha “O Amor Não Tira Férias, Não Me Abandone”, com foco no aumento dos casos de abandono durante o período de férias e festas de fim de ano.

Entre os dias 24 de dezembro e 4 de janeiro, o Departamento realizou 36 resgates de animais e atendeu 60 ocorrências via telefone e WhatsApp. Entre os casos, estão situações graves, como uma égua abandonada que não resistiu aos maus-tratos, uma cadela resgatada de um incêndio e uma cachorra encontrada prenha, amarrada com fios em uma árvore, sem água e sem comida.

Animais silvestres como tucanos, uma tartaruga, uma cotia e um falcão também foram recolhidos; os tucanos foram encaminhados à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e os demais devolvidos à natureza em segurança.