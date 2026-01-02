Assine
TRAGÉDIA

Acidente entre caminhão e ônibus mata ao menos 11 pessoas no RS

Colisão ocorreu em trecho da BR-116, em Pelotas, no sul do estado

LEONARDO VIECELI
LEONARDO VIECELI
02/01/2026 22:00

Acidente entre caminhão e ônibus na BR-116, em Pelotas (RS)
Acidente entre caminhão e ônibus na BR-116, em Pelotas (RS) crédito: Divulgação Ecovias Sul

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre um caminhão e um ônibus na região sul do Rio Grande do Sul, em um trecho da BR-116, deixou ao menos 11 mortos nesta sexta-feira (2), conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a concessionária Ecovias Sul, o acidente foi registrado às 11h24 no km 491 da rodovia, na altura do município de Pelotas.

Equipes da empresa, da PRF e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento da ocorrência, que bloqueou a estrada nos dois sentidos. O fluxo de veículos seguia interrompido ao final da tarde.

Antes de a PRF divulgar o número de 11 óbitos, a concessionária e a Prefeitura de São Lourenço do Sul, que fica na mesma região de Pelotas, haviam confirmado pelo menos seis mortes.

Conforme a prefeitura, o ônibus envolvido no acidente fazia a ligação entre os dois municípios.

O caminhão estava carregado de areia. Parte da carga entrou no ônibus após a batida, o que dificultou o acesso dos socorristas ao coletivo, segundo a PRF.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista do caminhão foi socorrido e realizou teste de bafômetro, que não apontou a presença de álcool.

A Prefeitura de Pelotas disse nas redes sociais que nove vítimas deram entrada no Pronto-Socorro da cidade.

Desse total, três permaneciam na emergência, uma havia sido encaminhada para a traumatologia da Santa Casa e cinco receberam alta após exames.

