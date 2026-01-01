Mulher grávida é presa com 29 celulares furtados na Praia de Copacabana

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher grávida foi detida na madrugada desta quinta-feira (1º) com 29 celulares, uma câmera fotográfica profissional e uma carteira durante a celebração de Réveillon na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

As informações são da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), que atuou na ocorrência ao lado da GM (Guarda Municipal). De acordo com a pasta, a suspeita foi conduzida para a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).

A Polícia Civil disse que a mulher foi ouvida no local e presa em flagrante pelo crime de furto. O caso foi encaminhado à Justiça.

"Por volta das 3h, agentes posicionados na avenida Atlântica, próximo ao [hotel] Copacabana Palace, observaram intensa movimentação acompanhada de gritos em meio à multidão. Diante da situação, as equipes deslocaram-se imediatamente ao local, onde identificaram uma mulher grávida em atitude suspeita", afirmou a Seop.

"Após a abordagem, foi constatado que a referida mulher estava de posse de 29 aparelhos celulares, uma câmera profissional e uma carteira, todos ocultados em três bolsas com fundos falsos, envoltos em papel alumínio, possivelmente com a finalidade de impedir a emissão de sinal dos dispositivos", acrescentou a secretaria.

Ainda de acordo com a pasta, a suspeita foi levada para a delegacia com cinco supostas vítimas estrangeiras (polonesas e peruanas).

Números da noite

Cerca de 2,6 milhões de pessoas receberam 2026 nas areias de Copacabana, conforme estimativa da Riotur, a empresa de turismo da prefeitura carioca. O número superou o público projetado no Réveillon 2025 (2,5 milhões).

A Polícia Militar do Rio de Janeiro, por sua vez, confirmou três prisões em Copacabana. Os casos envolveram furto, violência contra mulher e agressão.

O esquema de segurança no bairro contou com cerca de 3.500 policiais militares. Pontos de bloqueio e revista foram instalados em ruas de acesso à praia.

"Nesses pontos de revista, a gente tinha policiais abordando com detectores de metais e também as câmeras com reconhecimento facial. Então, pessoas que tivessem, por acaso, um mandado de prisão em aberto seriam imediatamente identificadas", afirmou à reportagem a tenente-coronel Claudia Moraes, porta-voz da PM.

De acordo com ela, a Polícia Militar apreendeu cerca de 200 objetos perfurocortantes, como facas, canivetes e tesouras. É um número inferior ao do Réveillon passado, quando a quantia ficou acima de 250, segundo Moraes.