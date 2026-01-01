Assine
ALERTA

Cidade da Bahia proíbe bebidas após intoxicação por metanol

Sete pessoas foram intoxicadas; três estão internadas em estado grave

01/01/2026 21:41

Equipe da Vigilância Sanitária de Ribeira do Pombal (BA) durante ações preventivas em comércio de bebidas alcoólicas
Equipe da Vigilância Sanitária de Ribeira do Pombal (BA) durante ações preventivas em comércio de bebidas alcoólicas crédito: Divulgação/Prefeitura de Ribeira do Pombal (BA)

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Ribeira do Pombal, no norte da Bahia, publicou um decreto para proibir temporariamente a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas em todo o município até 5 de janeiro.

A decisão vem depois da confirmação, nesta quarta-feira (31), de que ao menos sete moradores foram intoxicados após consumo de bebida alcoólica contaminada por metanol.

O decreto estabelece que a proibição se aplica a todos os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, eventos públicos ou privados e comércio ambulante.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Guarda Civil Municipal, e poderá resultar em "interdições cautelares, apreensão e inutilização de produtos, além da aplicação das sanções previstas em lei".

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso.

As sete pessoas procuraram atendimento médico no final de dezembro, e três delas seguem internadas em estado grave. Uma perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia confirmou a presença de metanol em bebidas consumidas pelo grupo.

A análise foi feita a partir de exame de sangue das vítimas, que apresentaram sintomas semelhantes após consumirem bebida alcoólica, como vômitos, náuseas, tonturas, sensação de desmaios, falta de ar e visão turva. Do grupo de 7 pessoas, 6 participavam de uma festa de noivado.

O metanol é uma substância química tóxica, encontrada em produtos como anticongelante e limpador de para-brisa, que tem aparência e gosto semelhantes ao álcool comum, tornando sua identificação no consumo quase impossível.

A ingestão do metanol acarreta graves riscos à saúde, podendo causar cegueira, coma e morte, motivo pelo qual as autoridades de saúde alertam para evitar o consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida.

Em caso de suspeita de intoxicação, a busca por atendimento médico deve ser imediata, pois os sintomas -como fortes dores abdominais, tontura e confusão mental- exigem tratamento nas primeiras seis horas para evitar complicações.

