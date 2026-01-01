Cidade da Bahia proíbe bebidas após intoxicação por metanol

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Ribeira do Pombal, no norte da Bahia, publicou um decreto para proibir temporariamente a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas em todo o município até 5 de janeiro.

A decisão vem depois da confirmação, nesta quarta-feira (31), de que ao menos sete moradores foram intoxicados após consumo de bebida alcoólica contaminada por metanol.

O decreto estabelece que a proibição se aplica a todos os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, eventos públicos ou privados e comércio ambulante.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Guarda Civil Municipal, e poderá resultar em "interdições cautelares, apreensão e inutilização de produtos, além da aplicação das sanções previstas em lei".

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso.

As sete pessoas procuraram atendimento médico no final de dezembro, e três delas seguem internadas em estado grave. Uma perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia confirmou a presença de metanol em bebidas consumidas pelo grupo.

A análise foi feita a partir de exame de sangue das vítimas, que apresentaram sintomas semelhantes após consumirem bebida alcoólica, como vômitos, náuseas, tonturas, sensação de desmaios, falta de ar e visão turva. Do grupo de 7 pessoas, 6 participavam de uma festa de noivado.

O metanol é uma substância química tóxica, encontrada em produtos como anticongelante e limpador de para-brisa, que tem aparência e gosto semelhantes ao álcool comum, tornando sua identificação no consumo quase impossível.

A ingestão do metanol acarreta graves riscos à saúde, podendo causar cegueira, coma e morte, motivo pelo qual as autoridades de saúde alertam para evitar o consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida.

Em caso de suspeita de intoxicação, a busca por atendimento médico deve ser imediata, pois os sintomas -como fortes dores abdominais, tontura e confusão mental- exigem tratamento nas primeiras seis horas para evitar complicações.