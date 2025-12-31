Casos suspeitos de intoxicação por metanol são confirmados na Bahia

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, na tarde desta quarta-feira (31/12), os sete casos suspeitos de intoxicação por metanol no município de Ribeira do Pombal, no nordeste do estado. A confirmação ocorreu após perícia técnica do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) identificar a presença da substância em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas e também em amostras de sangue.

Segundo a Sesab, assim que a suspeita foi levantada, foi acionado o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. “A Secretaria da Saúde do Estado, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal, adotou imediatamente o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde nestas circunstâncias”, informou o órgão, em nota oficial.

As sete pessoas intoxicadas receberam atendimento no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. De acordo com a secretaria, “todas receberam o tratamento necessário, incluindo o uso do antídoto nos casos em que havia indicação clínica”.

Paralelamente à assistência médica, equipes da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Polícia Civil, localizaram e interditaram o estabelecimento responsável pela comercialização da bebida contaminada. A investigação segue em andamento para apurar a origem do produto e eventuais responsabilidades.

Diante do ocorrido, a Sesab faz um alerta à população baiana e a turistas, especialmente durante o período de festas de fim de ano. “A orientação é reforçar as medidas de segurança no momento da compra e do consumo de bebidas destiladas, verificando a procedência, a integridade das embalagens e selos de segurança, além da idoneidade dos estabelecimentos”, destacou o comunicado.

A apuração envolve uma força-tarefa composta pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs-BA), pelo Centro de Informações Toxicológicas da Bahia (Ceatox-BA), pela vigilância sanitária estadual e municipal, pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

Cenário nacional

O episódio na Bahia ocorre em meio a um histórico recente de intoxicações por metanol no país. Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações relacionadas ao problema no Brasil. Deste total, ao menos 73 casos foram confirmados, enquanto outros 29 permaneciam sob investigação até o início de dezembro.

São Paulo concentrou o maior número de notificações (578), com 50 confirmações, seguido por Pernambuco (109 notificações e oito casos confirmados). Também houve registros confirmados no Paraná, Mato Grosso, Bahia e Rio Grande do Sul. Ao todo, 22 mortes por intoxicação por metanol foram confirmadas no período, incluindo um óbito na Bahia.

Sala de situação

No último dia 8, o Ministério da Saúde anunciou o encerramento da sala de situação criada para monitorar os casos de intoxicação por metanol no país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Em nota, a pasta explicou que o último caso confirmado foi registrado em 26 de novembro de 2025, com início dos sintomas três dias antes. “Com a redução expressiva de novos casos e óbitos, o ministério considera que um cenário de estabilidade epidemiológica está consolidado”, destacou o comunicado.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, os estados contam atualmente com estoque garantido de antídotos e maior capacidade diagnóstica. “Agora, a assistência e o acompanhamento voltam ao fluxo rotineiro da vigilância de intoxicações exógenas, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)”, informou a pasta.

A sala de situação havia sido instalada em 1º de outubro e reuniu representantes de órgãos como Anvisa, Fiocruz, Ebserh, Conselho Nacional de Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde, além dos ministérios da Agricultura e Pecuária e da Justiça e Segurança Pública, responsáveis pelas ações de controle e investigação.

*Com informações da Agência Brasil