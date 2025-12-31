Assine
Casos suspeitos de intoxicação por metanol são confirmados na Bahia

As sete pessoas intoxicadas receberam atendimento no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal

Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
31/12/2025 15:54

Dois meses depois, sete em dez brasileiros ainda têm medo de metanol na bebida
A confirmação ocorreu após perícia técnica crédito: Platobr Nacional

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, na tarde desta quarta-feira (31/12), os sete casos suspeitos de intoxicação por metanol no município de Ribeira do Pombal, no nordeste do estado. A confirmação ocorreu após perícia técnica do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) identificar a presença da substância em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas e também em amostras de sangue.

Segundo a Sesab, assim que a suspeita foi levantada, foi acionado o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. “A Secretaria da Saúde do Estado, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal, adotou imediatamente o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde nestas circunstâncias”, informou o órgão, em nota oficial.

 

As sete pessoas intoxicadas receberam atendimento no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. De acordo com a secretaria, “todas receberam o tratamento necessário, incluindo o uso do antídoto nos casos em que havia indicação clínica”.

Paralelamente à assistência médica, equipes da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Polícia Civil, localizaram e interditaram o estabelecimento responsável pela comercialização da bebida contaminada. A investigação segue em andamento para apurar a origem do produto e eventuais responsabilidades.

Diante do ocorrido, a Sesab faz um alerta à população baiana e a turistas, especialmente durante o período de festas de fim de ano. “A orientação é reforçar as medidas de segurança no momento da compra e do consumo de bebidas destiladas, verificando a procedência, a integridade das embalagens e selos de segurança, além da idoneidade dos estabelecimentos”, destacou o comunicado.

A apuração envolve uma força-tarefa composta pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs-BA), pelo Centro de Informações Toxicológicas da Bahia (Ceatox-BA), pela vigilância sanitária estadual e municipal, pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

Cenário nacional

O episódio na Bahia ocorre em meio a um histórico recente de intoxicações por metanol no país. Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações relacionadas ao problema no Brasil. Deste total, ao menos 73 casos foram confirmados, enquanto outros 29 permaneciam sob investigação até o início de dezembro.

São Paulo concentrou o maior número de notificações (578), com 50 confirmações, seguido por Pernambuco (109 notificações e oito casos confirmados). Também houve registros confirmados no Paraná, Mato Grosso, Bahia e Rio Grande do Sul. Ao todo, 22 mortes por intoxicação por metanol foram confirmadas no período, incluindo um óbito na Bahia.

Sala de situação

No último dia 8, o Ministério da Saúde anunciou o encerramento da sala de situação criada para monitorar os casos de intoxicação por metanol no país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Em nota, a pasta explicou que o último caso confirmado foi registrado em 26 de novembro de 2025, com início dos sintomas três dias antes. “Com a redução expressiva de novos casos e óbitos, o ministério considera que um cenário de estabilidade epidemiológica está consolidado”, destacou o comunicado.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, os estados contam atualmente com estoque garantido de antídotos e maior capacidade diagnóstica. “Agora, a assistência e o acompanhamento voltam ao fluxo rotineiro da vigilância de intoxicações exógenas, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)”, informou a pasta.

A sala de situação havia sido instalada em 1º de outubro e reuniu representantes de órgãos como Anvisa, Fiocruz, Ebserh, Conselho Nacional de Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde, além dos ministérios da Agricultura e Pecuária e da Justiça e Segurança Pública, responsáveis pelas ações de controle e investigação.

*Com informações da Agência Brasil 

