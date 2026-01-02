IPVA, IPTU e material escolar: como se planejar para as contas de janeiro

O início de cada ano traz consigo uma série de contas que podem desequilibrar o orçamento doméstico. Para evitar que 2026 comece no vermelho, o planejamento antecipado é a principal ferramenta contra as despesas de janeiro, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a compra de material escolar.

Esses gastos, quando somados, representam um valor considerável e exigem organização para não comprometer as finanças. A boa notícia é que, com algumas estratégias simples, é possível passar por esse período com mais tranquilidade e sem precisar recorrer a empréstimos ou ao cheque especial, que possuem juros elevados.

Como se planejar para os gastos de janeiro

O primeiro passo é mapear todas as contas previstas. Coloque no papel ou em uma planilha os valores estimados para cada uma delas. Para o IPVA e o IPTU, é possível usar como base os carnês do ano anterior, aplicando uma correção com base na inflação. No caso do material escolar, a lista fornecida pela escola ajuda a ter uma ideia do custo total.

Com os valores definidos, a melhor estratégia é criar uma reserva específica para essas despesas ao longo de 2025. Guardar uma pequena quantia todos os meses torna o pagamento menos pesado quando janeiro chegar. Esse hábito evita que o décimo terceiro salário seja totalmente consumido por essas obrigações.

Pagar à vista ou parcelar?

A decisão entre quitar os impostos em cota única ou parcelar depende da sua situação financeira. O pagamento à vista do IPVA e do IPTU costuma oferecer descontos atrativos, que variam entre 3% e 15% dependendo do estado, e podem representar uma economia significativa. Se você tiver o dinheiro guardado, essa é quase sempre a melhor opção, pois o rendimento de aplicações de baixo risco dificilmente supera o abatimento oferecido.

No entanto, se o pagamento integral for comprometer seu orçamento mensal, o parcelamento é o caminho mais seguro. É preferível dividir o valor sem juros a ter que arcar com as altas taxas de um empréstimo. Os governos estaduais divulgam os calendários do IPVA entre novembro e dezembro do ano anterior, permitindo que os motoristas escolham a melhor forma de pagamento. É fundamental consultar os portais oficiais para conhecer as datas e condições, além de se proteger de golpes com boletos falsos.

Para o material escolar, a pesquisa de preços é fundamental. Compare os valores em diferentes lojas e papelarias, tanto físicas quanto online. Além disso, verifique quais itens do ano anterior podem ser reutilizados, como estojos, mochilas e tesouras, reduzindo o custo final da lista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

