Amigo secreto das cores: o que é e como participar da tendência

O fim de ano costuma trazer confraternizações e trocas de presentes. Em 2025, uma nova variação do tradicional amigo secreto ganhou força nas redes sociais e passou a ser adotada em grupos de amigos, famílias e ambientes de trabalho: o amigo secreto (ou amigo oculto) das cores ou a festa das cores.

A proposta é simples e visual. Em vez de sortear nomes, os participantes sorteiam cores. Cada pessoa fica responsável por montar kits de presentes monocromáticos — todos os itens devem seguir a cor sorteada — e entregar um kit para cada integrante do grupo, inclusive para si mesma. O resultado é que todos recebem um conjunto de presentes variados, com cores diferentes, e os gastos ficam mais equilibrados.

A dinâmica tem se popularizado justamente por unir diversão, criatividade e controle financeiro, já que o grupo define previamente um teto de gastos para cada kit.

Como funciona o amigo secreto das cores?

A brincadeira começa com a definição de duas regras básicas:

o número de cores, que deve ser igual ao número de participantes;

o valor máximo de cada kit de presente.

Com isso definido, cada pessoa sorteia uma cor. Em um grupo com cinco participantes, por exemplo, cada integrante monta cinco kits idênticos da cor que tirou: quatro para os outros participantes e um para si mesmo.

Na confraternização ou na ceia de Natal, todos entregam seus kits, e cada pessoa sai com um conjunto de presentes de todas as cores do jogo. Dessa forma, todos dão e recebem a mesma quantidade de presentes, evitando comparações e constrangimentos comuns no amigo secreto tradicional.

Em algumas confraternizações, a ideia vai além dos presentes. Participantes também combinam usar roupas ou acessórios na cor que tiraram, transformando o encontro em uma experiência ainda mais divertida e temática.

Alguns grupos ainda adotam versões mais simples, em que cada pessoa presenteia apenas um integrante com a cor sorteada, mantendo a proposta visual sem elevar os custos.

O que dar de presente?

A principal ideia da tendência é apostar em itens simples, baratos e fáceis de encontrar, como chocolates, produtos de higiene, papelaria e pequenos acessórios. Veja algumas sugestões:

Amarelo: Bombons, paçoca, amendoim, post-its, marca-texto, copos ou esponjas de banho;

Vermelho: Lata de refrigerante, Kit Kat, bombom, pipoca doce, batom ou canetas;

Azul: Biscoitos com embalagem azul, balas de menta, sabonetes, creme dental, canecas ou meias;

Verde: Refrigerante de limão, chicletes, balas de hortelã, máscaras faciais, sabonetes naturais ou suculentas pequenas;

Rosa ou lilás: Batons, esmaltes, xuxinhas, borrachas, itens de maquiagem e papelaria;

Preto ou branco: Chocolates, hidratantes, organizadores, canecas, pincéis de maquiagem ou sabonetes.

A recomendação é buscar itens em mercados atacadistas, lojas de preço único e bombonieres, onde o custo unitário costuma ser mais baixo.

Por que a tendência agrada ao bolso?

Além de divertida, a dinâmica tem sido apontada como uma alternativa mais econômica ao amigo secreto tradicional. Como o foco está na cor e não no valor individual de um presente, é possível montar kits visualmente atrativos com produtos de baixo custo.

Outro ponto positivo é o controle da impulsividade. Com regras claras, os participantes evitam compras por impulso e conseguem respeitar o orçamento combinado. A dinâmica também reduz comparações entre presentes caros e baratos, já que todos recebem presentes iguais.

Dicas para não estourar o orçamento

Para que a brincadeira funcione sem gerar dor de cabeça financeira, algumas orientações ajudam:

