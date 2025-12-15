Presentes de amigo oculto: o guia para acertar na escolha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada das festas de fim de ano, surge a tradicional maratona de confraternizações e, com ela, a dúvida: como escolher o presente certo para o amigo secreto? A tarefa pode ser desafiadora, especialmente nas trocas de presentes em empresas, em que o sorteado nem sempre é alguém próximo, e o orçamento costuma ser limitado.

"No amigo secreto de fim de ano, o segredo é praticidade; vale-presentes e carregadores portáteis são muito democráticos e superpráticos, respeitam tetos baixos de investimento e agradam qualquer perfil, do colega de trabalho ao familiar gamer. É acertar sem errar na correria natalina”, comenta Fabrício Matos, Ceo da plataforma de vale-presentes Rei dos Coins.

A melhor estratégia é priorizar opções neutras, deixando de lado presentes muito pessoais como roupas, perfumes ou cosméticos, que dependem diretamente do gosto de cada um. Respeitar as regras do grupo e o valor estipulado também é fundamental para o sucesso da brincadeira.

Pensando em facilitar essa missão, a reportagem preparou uma lista com opções seguras e criativas para surpreender sem complicação.

Vale-presente

É a alternativa ideal para não errar, principalmente quando você conhece pouco a pessoa sorteada. Vales de livrarias, lojas de departamento, plataformas de streaming e até de aplicativos de delivery permitem que o presenteado escolha exatamente o que deseja, garantindo a satisfação. Garrafa ou copo térmico

Um presente curinga para qualquer rotina. Mantém a bebida na temperatura ideal por horas, seja um café quente no escritório ou água gelada na academia. Modelos com design moderno e tampas seguras são práticos e funcionam bem em qualquer ambiente. Carregador portátil

Em um mundo conectado, ter bateria no celular é essencial. O carregador portátil é um presente de alta utilidade que salva qualquer um de imprevistos, seja no trabalho, em uma viagem ou durante um longo evento. É uma escolha que agrada a todos os perfis. Fones de ouvido

Perfeitos para quem gosta de ouvir música e podcasts ou precisa de mais privacidade em reuniões online. Existem opções para todos os bolsos, desde modelos com fio mais simples até versões Bluetooth, que oferecem mais liberdade de movimento. Livros

Um clássico que nunca falha e se adapta a diversos interesses. Pode ser um best-seller do momento, um título sobre desenvolvimento pessoal, um romance clássico ou uma biografia. Tente descobrir sutilmente o gênero preferido da pessoa para acertar em cheio na escolha. Vinhos

Uma boa opção para quem aprecia momentos de relaxamento ou gosta de harmonizar bebidas com refeições. Um rótulo de boa relação custo-benefício, seja tinto, branco ou rosé, funciona bem para as confraternizações de fim de ano e demonstra bom gosto. Caneca personalizada

Este item une utilidade e afeto, acompanhando a pessoa no café da manhã ou em uma pausa durante o trabalho. Pode ter uma estampa divertida, uma frase inspiradora ou uma referência a algum hobby, tornando o presente mais pessoal sem ser invasivo. Voucher de serviços

Uma escolha moderna para quem valoriza experiências. Pode ser um voucher para uma massagem relaxante, uma sessão de manicure, um corte de cabelo ou créditos em aplicativos de transporte e alimentação. É um jeito de presentear com bem-estar e praticidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.