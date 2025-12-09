Estudo revela que brasileiro prefere ganhar presente a pix no Natal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A maior parte dos brasileiros prefere ganhar um presente físico, escolhido a dedo, em vez de uma transferência via Pix. O dado é da pesquisa “A nova arquitetura do afeto: o presente e as relações no Brasil”, encomendada pela Natura e feita pela Consumoteca.

O estudo, que ouviu mais de 1.200 pessoas em todo o país, aponta que 40% dos entrevistados se sentem mais distantes de amigos e familiares nos últimos tempos. Nesse cenário, o presente material ressurge como uma ferramenta poderosa para fortalecer laços, enquanto o Pix é visto por 28% como um gesto frio e com pouca dedicação.

A pesquisa mostra que as relações não estão necessariamente esfriando, mas se tornando mais intencionais. Para 34% dos participantes, os vínculos atuais são mais superficiais, o que leva a uma busca por conexões mais genuínas e que exigem maior dedicação.

Um dos destaques do levantamento é a reaproximação com amigos. Depois de um período de distanciamento, 38% dos brasileiros relataram ter fortalecido os laços de amizade no último ano, o que mostra uma reorganização das prioridades afetivas.

A sociabilidade está em empate: enquanto 37% reduziram a frequência de encontros no último ano, 36% aumentaram. “As relações não estão esfriando; estão ficando mais seletivas. Hoje, o vínculo é uma escolha que exige dedicação, atenção e esforço contínuo. É aqui que o presente entra: ele é o atalho que valida que você parou, pensou e dedicou tempo ao outro”, explica Michel Alcoforado, antropólogo da Consumoteca.

A pesquisa mostra que o esforço e o investimento financeiro dos presentes dados são direcionados fortemente para um núcleo central de relações, como parceiros, filhos e pais, que exigem maior investimento emocional e em presentes. Os filhos recebem em média de 7,6 presentes por ano, e parceiros, 6,4.

O que dar de presente?

Quando o assunto é o presente ideal, a pesquisa apontou que as fragrâncias são categoria preferida no setor de beleza. Elas são vistas como uma escolha que demonstra carinho e atenção, ideais para presentear pessoas próximas como parceiros e pais.

Logo em seguida, aparecem os hidratantes corporais, as maquiagens e os sabonetes. A escolha do item varia conforme o nível de intimidade, mostrando que a personalização do presente é um fator essencial para transmitir a mensagem de cuidado e atenção.

Com base nesses dados, a Natura lançou a campanha de Natal com o conceito “P.I.X. Natura – Presente com Intenção de Xodó”. A proposta é ressaltar que a escolha de um presente exige tempo e afeto, elementos que se tornaram mais valiosos que a rapidez de uma transferência bancária.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.