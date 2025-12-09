Homem mata mulher, leva corpo à delegacia e é liberado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher trans de 18 anos morreu após receber um golpe de "mata-leão" de um homem com quem tinha saído no sábado (6/12), na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA). O homem de 19 anos levou o corpo da jovem até uma delegacia, onde confessou o crime, mas foi liberado em seguida.



Rhianna Alves e o suspeito estavam dentro do carro dele quando o crime ocorreu. Ela e o homem, que não teve a identidade revelada, estavam em um encontro e saíram de Barreiras em direção a Luís Eduardo Magalhães.

Por volta das 23h30, os dois tiveram um desentendimento. Segundo a Polícia Civil, durante a discussão, Rhianna teria feito ameaças ao homem e disse que iria acusá-lo de estupro. A investigação, no entanto, não informou o que teria iniciado a briga.

A dupla teria entrado em luta corporal. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor colocou o cotovelo no pescoço da vítima e, em seguida, ainda aplicou um golpe de mata-leão. A mulher não resistiu e morreu estrangulada dentro do carro do suspeito.

Logo depois, o criminoso foi até uma delegacia do município e mostrou o corpo para os agentes de plantão. Ele confessou o crime, apresentou uma versão sobre a briga e alegou ter agido em legítima defesa. Em um segundo interrogatório, ele apareceu acompanhado de sua advogada e admitiu, mais uma vez, ter matado a mulher.

Ele foi liberado após dar depoimento e responde em liberdade por homicídio consumado. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi ouvido e dispensado por ter se apresentado espontaneamente e confessado o crime -o que teria descaracterizado a prisão em flagrante.

O caso continua a ser investigado. A corporação disse ainda que perícias foram solicitadas e depoimentos serão coletados para esclarecer os fatos.

Nas redes sociais, Rhianna se apresentava como blogueira e fazia divulgação de roupas para lojas.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.