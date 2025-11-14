Assine
SUSTO

Vídeo emocionante: bebês engasgados são reanimados por policiais no Rio

As ações envolveram equipes do 14º BPM (Bangu) e do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), que reanimaram as crianças

Bia Urgal
Bia Urgal
14/11/2025 14:15

Vídeo emocionante: bebês engasgados são reanimados por policiais no Rio
Vídeo emocionante: bebês engasgados são reanimados por policiais no Rio crédito: Tupi

Policiais militares salvaram dois bebês engasgados em ocorrências distintas registradas entre quarta (12) e quinta-feira (13). As ações envolveram equipes do 14º BPM (Bangu) e do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), que prestaram primeiros socorros e reanimaram as crianças.

Na tarde desta quinta-feira (13), agentes do 14º BPM patrulhavam a Estrada do Camboatá, em Deodoro, quando foram abordados por uma mãe pedindo ajuda para a filha de apenas oito dias, que estava desacordada após se engasgar. Segundo os policiais, um dos militares realizou a manobra de Heimlich no bebê, que voltou a respirar. Após o atendimento inicial, a família foi encaminhada à UPA de Ricardo de Albuquerque para avaliação médica.

Na noite anterior, policiais do 1º CPA também reanimaram um bebê engasgado, desta vez em Bonsucesso. A corporação informou que o pai entrou na 21ª DP em busca de socorro para a filha de cinco dias. Os agentes que apresentavam uma ocorrência na delegacia, o soldado Barros, soldado Dutra, cabo Bastos e sargento Vander, aplicaram a manobra de Heimlich. De acordo com os policiais, a criança, que estava desacordada, voltou a dar sinais de vida após o procedimento.

Como os policiais procederam nas ocorrências?

Nos dois casos, os agentes utilizaram a manobra de Heimlich adaptada para bebês, técnica recomendada em episódios de engasgo. A rápida identificação da situação e o atendimento imediato foram apontados pelos policiais como determinantes para reverter os quadros de obstrução das vias aéreas.

Qual foi o encaminhamento das famílias após o socorro?

No caso registrado em Deodoro, a família seguiu para a UPA de Ricardo de Albuquerque, onde a criança recebeu atendimento especializado. Na ocorrência de Bonsucesso, os policiais informaram apenas que o bebê apresentou sinais de melhora após a reanimação, sem outros detalhes sobre o encaminhamento posterior.

