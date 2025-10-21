Assine
MEDO DE CONTAMINAÇÃO

Metanol: 91% dos brasileiros desconfiam de bebidas alcoólicas

Pesquisa revela que desconfiança e medo de contaminação alteraram hábitos de consumo fora de casa

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
21/10/2025 13:50

Destilados estão cada vez menos presentes nas mesas de bares e restaurantes brasileiros após os casos de intoxicação por metanol causados por bebidas adulteradas
Destilados estão cada vez menos presentes nas mesas de bares e restaurantes brasileiros após os casos de intoxicação por metanol causados por bebidas adulteradas crédito: Freepik

O aumento nos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas gerou uma onda de desconfiança nos brasileiros. Com isso, 91% dos consumidores passaram a evitar beber fora de casa, de acordo com pesquisa realizada pela Broadminded, encomendada pela Sherlock Communications.

A pesquisa ouviu 506 pessoas em todo o país para entender como a crise está impactando os hábitos de consumo. O resultado mostra que o brasileiro está mais cauteloso e exige maior transparência.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados nessa segunda-feira (20/10), mostram que os casos confirmados subiram para 47. No último balanço, na sexta-feira, eram 46. Além disso, 57 notificações ainda estão em investigação e 578 foram descartadas.

O levantamento evidencia que a maioria da população enxerga o episódio como um problema sério de saúde pública. Para 95% dos entrevistados, é necessário agir com fiscalização imediata. Quase todos (93%) acreditam que o caso revela deficiências de controle e monitoramento, enquanto 88% consideram que há elementos de criminalidade e falsificação envolvidos. Apenas um quarto dos entrevistados vê a situação como isolada.

A preocupação reflete no consumo de álcool. Mais da metade (54%) reduziu a quantidade de bebidas consumidas. Outros 35% mudaram o tipo de bebida. Além dos 11% que deixaram de beber completamente. Além disso, 44% têm medo de que amigos ou familiares sejam expostos ao risco, e 33% temem consumir produtos adulterados.

Exigência por fiscalização e transparência

Os consumidores apontam a necessidade de ações concretas das autoridades. Segundo a pesquisa, 54% se sentiriam mais seguros se bares e restaurantes fossem fiscalizados regularmente e os resultados fossem divulgados. Outros 51% defendem a presença de selos de fiscalização visíveis nos estabelecimentos, e 37% gostariam de acesso a uma lista pública de locais autuados.

O impacto é claro: 91% dos entrevistados disseram ter perdido confiança em consumir bebidas fora de casa, e 76% afirmaram que episódios como esse abalam a confiança no governo.

O levantamento também mostrou que o consumidor busca rastreabilidade das bebidas como forma de garantir segurança. Entre as soluções mais citadas estão os selos de fiscalização nas fábricas (45%); campanhas educativas para identificar bebidas falsificadas (42%); e QR Codes para acompanhar a origem do produto (38%).

Apesar disso, 27% dos consumidores ainda não confiam plenamente nos dados de rastreabilidade, e 22% não sabem como verificar as informações.

Consumidores mais atentos à procedência

O interesse do público vai além da segurança: os brasileiros querem informações detalhadas sobre os produtos que consomem. Os dados mais valorizados são:

  • Ingredientes e origem dos insumos (47%);
  • Alertas de contaminação (40%);
  • Data de produção e validade (34%);
  • Reputação do produtor (33%);
  • Histórico de reclamações ou seleção de insumos (27%).

Além disso, 92% defendem que rastreabilidade seja obrigatória para bebidas, 89% para alimentos e 88% para medicamentos. “O estudo deixa claro que a confiança do consumidor foi abalada. A transparência na produção e a fiscalização rigorosa são essenciais para restaurar essa confiança e proteger a população”, analisa Patrick O’Neill, sócio-gerente da Sherlock Communications.

