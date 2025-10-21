Metanol: 91% dos brasileiros desconfiam de bebidas alcoólicas

Diante dos recentes e alarmantes casos de intoxicação por metanol em São Paulo, médicos têm destacado o papel essencial do bicarbonato de sódio como intervenção de emergência. Ganokpat, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Quando o metanol é metabolizado, o fígado o transforma em formaldeído e ácido fórmico, substâncias altamente tóxicas que deixam o sangue excessivamente ácido e podem causar cegueira ou morte. O bicarbonato atua corrigindo essa acidose metabólica, restabelecendo temporariamente o equilíbrio químico do corpo. Danny S., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Enquanto os antídotos específicos - como fomepizol ou etanol farmacêutico - bloqueiam a formação das toxinas, o bicarbonato age rapidamente nas consequências imediatas, ajudando a estabilizar o paciente até que o organismo elimine o veneno. Tszrkx, CC0, via Wikimedia Commons

O bicarbonato de sódio, aliás, é um composto alcalino com grande número de aplicações no cotidiano, tanto para cuidados pessoais quanto para tarefas domésticas. Thavox/Wikimédia Commons

Sua versatilidade é notável, podendo ser usado para clarear dentes, combater a acidez estomacal, melhorar a saúde da pele, higienizar alimentos e até tratar problemas como a coceira na garganta. Flickr DEENAMIK

No entanto, é essencial conhecer suas indicações e limitações para evitar possíveis danos à saúde e a superfícies. Vamos conferir abaixo as formas corretas de se usar o bicarbonato, bem como o que evitar com o item. Imagem gerada por i.a

Clareamento dental: o bicarbonato de sódio é um ingrediente comum em pastas de dente devido à sua capacidade de remover manchas e placa bacteriana. Usar pastas com bicarbonato pode ser eficaz para clarear os dentes e melhorar a saúde bucal.

No entanto, deve-se tomar cuidado com o uso excessivo, pois o produto pode ser abrasivo e, a longo prazo, desgastar o esmalte dentário. A recomendação é escovar os dentes com pasta contendo bicarbonato de duas a três vezes por dia. Diana Polekhina Unsplash

Combate à acidez estomacal: o bicarbonato de sódio também é eficaz para neutralizar a acidez do estômago, aliviando sintomas de queimação e dor causados por refluxo. Para isso, pode-se preparar uma solução com uma colher de café de bicarbonato em 250 ml de água e beber metade dessa mistura. Divulgação

Porém, o uso excessivo deve ser evitado, e sempre é aconselhável consultar um médico antes de usar o bicarbonato de forma recorrente para este fim. Montagem sobre imagem Freepik

Esfoliação e cuidados com os pés: o bicarbonato é excelente para esfoliar a pele, especialmente nos pés, removendo células mortas e combatendo odores desagradáveis. divulgação

Para isso, basta misturar bicarbonato com sabonete líquido ou óleo de amêndoas e aplicar com movimentos circulares. Essa prática ajuda a suavizar a pele dos pés, especialmente nos calcanhares, e eliminar odores, graças à ação antifúngica do produto. - Imagem Freepik

Infecções urinárias: embora não substitua o tratamento médico, o bicarbonato de sódio pode ser usado como um alívio temporário para os sintomas de infecções urinárias. Imagem Freepik

Ao dissolver 3 colheres de sopa de bicarbonato em três litros de água, é possível fazer uma imersão para aliviar a dor e a ardência. No entanto, é fundamental buscar orientação médica para tratar adequadamente a infecção. Reprodução de Youtube

Tratamento de manchas na pele: o bicarbonato de sódio pode ajudar a clarear manchas escuras na pele, como as causadas pela exposição solar ou alterações hormonais. - Imagem Freepik

Para isso, mistura-se o bicarbonato com óleo de amêndoas ou óleo de coco e aplica-se a mistura sobre as manchas com movimentos circulares. Essa esfoliação ajuda a uniformizar o tom da pele, embora deva ser feita com moderação para evitar irritações. Reprodução de Facebook

Cuidados com o cabelo: o bicarbonato pode ser útil para limpar o cabelo, removendo o excesso de oleosidade e a caspa, além de abrir as cutículas capilares e facilitar a absorção de nutrientes de cremes hidratantes. Flickr Tina

Uma mistura de bicarbonato com água aplicada no couro cabeludo e no cabelo por 15 minutos pode melhorar a saúde capilar. No entanto, o uso excessivo pode ressecar o cabelo, pois o bicarbonato é um agente alcalino. Reprodução do Youtube Canal Daiane Nascimento

Gargarejo para dor de garganta: quando a garganta está irritada ou coçando, fazer gargarejos com bicarbonato de sódio pode ajudar a aliviar os sintomas. Misturar 1 colher de sopa de bicarbonato com meio copo de água morna e gargarejar várias vezes ao dia pode eliminar microrganismos causadores de infecções. - Reprodução do facebook Dr. Fernando Gomes Pinto

Higienização de alimentos: o bicarbonato de sódio também é eficaz na limpeza de frutas e hortaliças. Ao dissolver 1 colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água e deixar os alimentos de molho por 15 minutos, é possível remover resíduos de pesticidas, sujeira e até alguns microrganismos presentes nas cascas. Reprodução Ypê

Apesar de ser amplamente utilizado, o bicarbonato de sódio não deve ser empregado de qualquer maneira ou em qualquer situação. Existem casos específicos em que seu uso pode ser prejudicial. divulgação

Em aparelhos eletrônicos: embora útil para limpar superfícies de uso doméstico, o bicarbonato de sódio não deve ser usado em dispositivos eletrônicos como celulares, tablets e televisores, pois pode danificar as telas sensíveis ao toque e as superfícies de plástico. Imagem freepik

Em ferimentos na pele: aplicar bicarbonato de sódio em ferimentos, cortes ou queimaduras pode causar irritação e agravar a lesão. Nessas situações, é preferível lavar a área com água limpa e usar antissépticos adequados. Imagem freepik

Em mármore ou granito: evite usar bicarbonato de sódio em superfícies de mármore e granito, pois o produto pode danificar essas pedras naturais, causando arranhões e descoloração. Produtos específicos para a limpeza de pedras naturais são mais adequados. Imagem freepik

Como substituto de shampoo: embora algumas pessoas utilizem o bicarbonato de sódio como shampoo, ele pode desequilibrar o pH do couro cabeludo e ressecar os fios, causando irritação e danos a longo prazo. É melhor usar produtos próprios para cuidados capilares. Imagem freepik

Em roupas coloridas: o bicarbonato pode clarear as roupas, o que é útil para peças brancas, mas pode desbotar tecidos coloridos. Ao lavar roupas coloridas, é importante não usar bicarbonato em excesso. Imagem freepik

Em lentes de óculos: o bicarbonato de sódio pode arranhar as lentes de óculos, especialmente se elas tiverem camadas protetoras. Para limpar lentes, use um pano de microfibra e uma solução de limpeza apropriada. Imagem freepik

O bicarbonato de sódio, quando utilizado inadequadamente, pode causar efeitos colaterais, como dor de cabeça, náuseas, espasmos musculares e até alcalose metabólica em casos de ingestão excessiva. Imagem freepik

Além disso, o uso tópico pode causar irritações na pele. Em caso de reações alérgicas graves, como dificuldade para respirar ou inchaço, é necessário procurar ajuda médica imediatamente. Imagem freepik

Pessoas com problemas de saúde específicos, como alcalose metabólica ou hipocalcemia, ou que estejam grávidas ou amamentando, devem evitar o uso de bicarbonato sem orientação médica. Imagem freepik