MORTE

Homem tenta assaltar militar da Marinha e morre baleado

Homem foi baleado em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro; polícia apreendeu moto e celulares roubados que estavam com ele

Isa Vasconi
Isa Vasconi
Repórter
12/09/2025 17:57 - atualizado em 12/09/2025 17:59

Suspeito morre baleado após tentar assaltar militar da Marinha no Rio de Janeiro
O suspeito utilizava uma motocicleta crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rádio Tupi

Um militar da Marinha do Brasil reagiu a um assalto na manhã desta sexta-feira (12/9) na Avenida Dom Hélder Câmara, em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O suspeito foi baleado durante a ação e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), testemunhas relataram que o homem estava realizando roubos na região pouco antes da ocorrência. Na abordagem, foram apreendidos uma motocicleta e três celulares em posse do suspeito.

O que a polícia encontrou com o suspeito

  • Uma motocicleta usada nos crimes
  • Três aparelhos de telefone celular
  • Indícios de outros assaltos na região

A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade). A Polícia Militar informou ainda que reforçou o patrulhamento no bairro para evitar novas ações criminosas.

