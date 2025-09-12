Homem tenta assaltar militar da Marinha e morre baleado
Homem foi baleado em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro; polícia apreendeu moto e celulares roubados que estavam com ele
Um militar da Marinha do Brasil reagiu a um assalto na manhã desta sexta-feira (12/9) na Avenida Dom Hélder Câmara, em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O suspeito foi baleado durante a ação e morreu no local.
De acordo com a Polícia Militar (PMMG), testemunhas relataram que o homem estava realizando roubos na região pouco antes da ocorrência. Na abordagem, foram apreendidos uma motocicleta e três celulares em posse do suspeito.
O que a polícia encontrou com o suspeito
- Uma motocicleta usada nos crimes
- Três aparelhos de telefone celular
- Indícios de outros assaltos na região
A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade). A Polícia Militar informou ainda que reforçou o patrulhamento no bairro para evitar novas ações criminosas.
